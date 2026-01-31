Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 85 años Manuel Pérez Villar, mercedario que fue párroco de Conxo

El entierro se celebra este domingo a las 17 horas en la parroquia de Nuestra Merced

Manuel Pérez Villar en una foto difundida por la Xunta de Confrarías da Semana Santa de Santiago de Compostela.

Manuel Pérez Villar en una foto difundida por la Xunta de Confrarías da Semana Santa de Santiago de Compostela. / Cedida

Redacción

Santiago

Falleció ayer a los 85 años Manuel Pérez Villar, confortado con los auxilios espirituales. Religioso mercedario que fue párroco de Conxo, será enterrado este domingo, 1 de febrero, a las cinco en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced de Conxo y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de San Juan de Poio (Pontevedra).

Dicha celebración solemne en Santiago estará presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto.

Familia

Párroco in solidum, en mayo de 2016, Manuel Pérez Villar fue parte de los sacerdotes reconocidos entre aquellos ordenados en 1966. Ruegan una oración por su alma su hermana Carmen Pérez Villar; sus sobrinas María Dolores y Ana María Álvarez; las personas integrantes de la comunidad mercedaria y demás familia.

Noticias relacionadas

Capellán de la Cofradía del Cristo de la Paciencia

Manuel Pérez Villar fue capellán de la Cofradía del Cristo de la Paciencia y durante sus 32 años de labor en la parroquia de Conxo "dejó profunda huella en toda la comunidad cristiana", según detalla una nota de pésame online distribuida por la la Xunta de Confrarías da Semana Santa de Santiago de Compostela.

