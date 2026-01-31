Estas son las cuatro hamburguesas de Santiago que compiten por ser la mejor de España

Un filete de carne picada entre dos panes. Esa es la base de la hamburguesa, una receta que desde sus inicios cautivó el paladar del ser humano y que hoy en día parece estar causando mayor furor que nunca. Aunque la carne picada ya era una recete utilizada en la época romana, no fue hasta el siglo XIX cuando, desde el puerto de Hamburgo, unos marineros alemanes llevaron su receta a los Estados Unidos, donde un chef de Connecticut elaboró la primera hamburguesa norteamericana.

Fue el principio del fin y es que, desde entonces, la popularidad de la receta fue creciendo hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día: uno de los platos estrella de la gastronomía español, y es que no hay lugar en el mundo donde las hamburguesas pasen desapercibidas, hasta el punto de que los nuevos negocios centrados en este plato se han ido multiplicando en todas las provincias españolas.

Con tantas hamburgueserías y con la amplia variedad de propuestas existentes (tradionales, smash, de vaca, con elementos dulcess...) es complicado saber cuál es la mejor, pero es algo de lo que se encarga Best Burger Spain, que ha puesto en marcha una nueva edición, la sexta, de su Campeonato de España de Hamburguesa. Este pasado jueves 29 de enero se abrió el periodo de votaciones para elegir a la que se alzará con el título de la mejor hamburguesa de 2026.

Entre las participantes del Best Burger Spain se encuentran cuatro hamburguesas de Santiago. Se trata más concretamente de las propuestas presentadas por La Pepita Burger, Flaco, El Dieciocho y Custom Burger Shop by Cacao.

Larpeira

Larpeira es la hamburguesa presentada por La Pepita Burger. Se trata de una hamburguesa que nace de "la idea de fusionar el concepto smash burger clásico con sabores propios de la tierra".

Larpeira, de La Pepita Burger / Campeonato de hamburguesas

La base de hamburguesa es una doble smash de vacuno, acompañada de doble cheddar para "aportarle cremosidad" sobre un pan de patata.

Junto a estos elementos la salsa remoulade actúa como eje, aportando "aciez y frescor" y sirviendo de contraste a los elementos más dulces, junto a la mermelada de pimientos de Padrón, que también le da un punto picante.

Aunque sin duda, el elemento que "crea identidad y profundidad" es la papada ibérica, que completa junto a unos aros de cebolla en tempura una burger "pensada para sorprender sin perder el espiritu clásico".

Ubicación : Plaza de Galicia, 3.

: Plaza de Galicia, 3. Ingredientes: Pan de patata, doble smash burger de vaca, doble cheddar fundido, salsa remoulade, velo de papada ibérica adobada, cebolla crujiente en tempura y mermelada de Padrón con chispa picante.

Flaquita

Flaquita es la popuesta de Flaco, que, "fieles a nuestro estilo", presentan una doble cheesburger con "la esencia de nuestras hamburguesas más icónicas".

Flaquita, de Flaco / Campeonato de hamburguesas

Se trata de una hamburguesa con "pocos ingredientes, ejecución clásica y mucho sabor", aunque es la burger "que siempre querrás repetir".

Ubicación : Rúa de Concepción Arenal, 8, Bajo D.

: Rúa de Concepción Arenal, 8, Bajo D. Ingredientes: 2 x 90g de vaca gallega, queso americano, pepinillo, cenbolla, salsa Flaco y pan brioche.

Origen

El restaurante El Dieciocho presenta al campeonato la hamburguesa Origen, una burger "clásica que apuesta por el producto y el equilibrio de sabores, sin artificios innecesarios".

Un pan brioche con sésamo ligeramente tostado sirve como base para 180 gramos de rabillo y lomo de vaca madurada junto a Queso Monterrey Jack.

Origen, de El Dieciocho / Campeonato de hamburguesas

La carne está acompañada por panceta adobada con ajo, miel, soja y lima, cebolla marcada a la plancha y pepinillos caseros encurtidos.

El punto final lo pone una salsa cremosa especial, diseñada para "unir todos los elementos sin eclipsar ningún ingrediente".

"Una hamburguesa como las de toda la vida: bien hecha, reconocible y sin florituras innecesarias", señalan desde el restaurante.

Ubicación : Edificio Área Central, L17i18AB.

: Edificio Área Central, L17i18AB. Ingredientes: Brioche con semillas de sésamo, queso Monterrey Jack, chuleta madurada + rabillo de vaca, panceta 65 grados adobada, cebolla marcada en plancha, pepinillo encurtido y salsa especiada.

Satisfaction 2.0

Satisfaction 2.0, presentada por el restaurante Cacao, es la última hamburguesa compostelana que compite por ser la mejor de España. Se trata de una burger que representa "un paso más dentro del concepto de Burger Premium".

Satisfaction 2.0, de Cacao / Campeonato de hamburguesas

La base de esta propuesta es un pan de patata de gran volumen y estructura, sobre el que se posan 180 gramos de carne de vaca de Acercarna, ofreciendo "una textura sabrosa y un sabor profundo", y queso San Simón extra fundido para añadir una "gran cremosidad y profundidad al bocado".

A estos elementos se le suman torreznos braseados y crujientes, con un glaseado de inspiración oriental, que "introducen intensidad, contraste y juego de texturas". Por último, las salsas caseras, elaboradas exclusivamente para esta hamburguesa, aportan "cohesión, sabor y brillo".

Ubicación : Rúa das Orfas, 15.

: Rúa das Orfas, 15. Ingredientes: Pan de patata, 180 g de carne de vaca, San Simón Ahumado fundido, rúcula fresca, cebolla encurtida en Módena, torreznos braseados y crujientes, lacado de shõyu y mirin, sésamo tostado y mayonesa de tres chiles.

¿Cómo se conoce el ganador?

Al igual que en anteriores ediciones, los clientes serán determinantes a la hora de seleccionar a la mejor hamburguesa.

Los interesados en participar, tendrán que botar a su favorita a través de la web oficial del concurso, cuyo periodo de votaciones estará abierto hasta el próximo 2 de marzo.

De sus puntuaciones y de las procedentes de los inspectores, que recorrerán los 430 establecimientos participantes en esta quinta edición (42 en Galicia), saldrán las hamburguesas finalistas.

La hamburguesa ganadora se dará a conocer en una cata a ciegas que se celebrará en Madrid el 10 de marzo.