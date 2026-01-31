Una persona resulta herida tras una explosión en un edificio de Santiago

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Un hombre resultó herido este sábado por la tarde tras una explosión registrada en un edificio de la rúa Vista Alegre, en Santiago.

Según informaron los Bomberos, sobre las 18:50 horas, tras la explosión, un particular alertó los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente hasta la zona. Al menos una persona fue trasladada al hospital por quemaduras.

Hasta el lugar del suceso también se desplazaron efectivos de la Policía Local y una dotación de Bomberos de Santiago, que sigue trabajando en el edificio, que tuvo que ser evacuado. Las primeras hipótesis apuntan a la explosión de una bombona, aunque las circunstancias todavía se están investigando.

Por el momento no hay que lamentar daños personales, aunque según explican, los daños materiales son importantes.

NOTICIA EN PROCESO DE AMPLIACIÓN

