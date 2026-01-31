Una persona resulta herida tras una explosión en un edificio de Santiago

Un hombre resultó herido este sábado por la tarde tras una explosión registrada en un edificio de la rúa Vista Alegre, en Santiago.

El edificio se registró en un edificio de Vista Alegre, en Santiago / Salseo USC

Según informaron los Bomberos, sobre las 18:50 horas, tras la explosión, un particular alertó los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente hasta la zona. Al menos una persona fue trasladada al hospital por quemaduras.

Antonio Hernández

Hasta el lugar del suceso también se desplazaron efectivos de la Policía Local y una dotación de Bomberos de Santiago, que sigue trabajando en el edificio, que tuvo que ser evacuado. Las primeras hipótesis apuntan a la explosión de una bombona, aunque las circunstancias todavía se están investigando.

Una persona resulta herida tras una explosión en un edificio de Vista Alegre / Antonio Hernández

Por el momento no hay que lamentar daños personales, aunque según explican, los daños materiales son importantes.

Noticias relacionadas

NOTICIA EN PROCESO DE AMPLIACIÓN