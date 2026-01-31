El PP de Santiago acusa a la alcaldesa de "farsante" por filtrar la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Ciencia
Olaya Otero advierte que si este proyecto estratégico no sale adelante, será únicamente responsabilidad de Goretti Sanmartín
K. Martínez
La polémica en torno a la candidatura de Santiago como Capital Europea de la Ciencia da un nuevo paso con las acusaciones de "farsante" a la alcaldesa por parte del Partido Popular compostelano.
Y es que la edil popular Olaya Otero incidía hoy en que Goretti Sanmartín había hecho pública sin autorización ni consenso la iniciativa de la Xunta para postular Compostela como aspirante a dicho nombramiento, incumpliendo el acuerdo de confidencialidad entre ambas administraciones.
Duras acusaciones
"O comportamento da alcaldesa encaixa perfectamente coa definición de farsante da Real Academia Española: quen fixen o que non é", recalca la concejala en un comunicado en el que acusa a Sanmartín de "facerse pasar por impulsora dun proxecto que non lle pertence".
Tras considerar que no es propio de una alcaldesa "actuar desta maneira", sino que debía haber mostrado "apoio institucional a un proxecto autonómico estratéxico, con discreción e lealdade, como fixeron outras entidades", le recrimina que hubiera convocado una rueda de prensa para anunciarlo ella, "sen avisar ao verdadeiro impulsor desta iniciativa".
Proyecto estratégico en riesgo
Entiende que "non só rompeu un acordo de confidencialidade, senón que enganou deliberadamente á cidadanía e aos medios de comunicación, facendo pasar como propio un traballo liderado pola Xunta de Galicia", y señala que este tipo de comportamientos "poñen en risco proxectos estratéxicos para a cidade".
Olaya Otero considera que "a cooperación entre administracións constrúese desde a confianza e o respecto, non desde o protagonismo político nin o titular fácil", y advierte que "se Santiago perde esta oportunidade histórica, será única e exclusivamente responsabilidade de Goretti Sanmartín”, por su “irresponsabilidade e incapacidade para estar á altura dun proxecto de cidade”.
Lamenta, por último, que Goretti Sanmartín "antepoña o seu interese persoal e partidista ao interese xeral de Santiago”, y reclama “máis seriedade, máis humildade institucional e máis respecto polo traballo alleo”.
- Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Catequistas de toda Galicia se reúnen en Santiago para renovar su misión en la Iglesia
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a varias personas en la plaza del Toural, en Santiago