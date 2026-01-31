Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago

Si no hay avances en las negociaciones del nuevo convenio el paro sigue convocado para el martes 3 de febrero

Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la concentración de la CIG en la Intermodal de Santiago.

Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la concentración de la CIG en la Intermodal de Santiago. / Jesús Prieto

Lorena Rey

Koro Martínez

Santiago

Tras largas horas de negociación con la patronal, las tres centrales sindicales han decidido aplazar el primer día de huelga indefinida marcada en un primer momento para este lunes 2 de febrero. "A decisión tomouse porque se volveu a citar a mesa de negociación para o luns", comenta este sábado en conversación con EL CORREO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, tras concluir pasadas las 19.00 horas un encuentro que se iniciaba a las 11.00 horas. La cita será de nuevo en el Consello de Relacións Laborais, a partir de las 13.00 horas. Con todo, Antunes aclara que este hecho no significa que se suspenda la huelga sino que "dase marxe para seguir mediando". De esta manera, el paro sigue convocado para el martes.

Patronal y sindicatos (CIG, UGT y CCOO) estuvieron ya reunidos el viernes en torno a la mesa mediadora en el Consello de Relacións Laborais, y volvieron este sábado para tratar de limar las posturas tan enfrentadas que ambas partes mantienen respecto a la actualización de un convenio laboral en el que los representantes de los trabajadores quieren que se incluya una reducción de la jornada de trabajo y de las horas en las que los conductores deben estar de guardia, así como una subida salarial.

Así las cosas, finalmente y tras más de dos meses de movilizaciones con una decena de paros que afectaron especialmente a Santiago, donde además de los buses urbanos están implicados los metropolitanos y los que cubren las rutas escolares, ambas partes seguirán negociando el lunes. Será ese día cuando se sepa si finalmente hay un acuerdo para actualizar el convenio y así suspender los días de paro, o si al contrario, el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña se vería afectado por la huelga indefinida.

Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago

Una persona resulta herida tras una explosión en un edificio de Santiago

El PP de Santiago acusa a la alcaldesa de "farsante" por filtrar la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Ciencia

Estas son las cuatro hamburguesas de Santiago que compiten por ser la mejor de España

Estudantes da USC reclaman máis atención nas campañas das candidatas ao Reitorado

En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

La USC se suma a las veinte universidades españolas lideradas por una mujer

El compostelano Borja Iglesias y la lucha contra las injusticias: "Mi objetivo es concienciar y ayudar"

