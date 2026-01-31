Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago

Tras largas horas de negociación con la patronal, las tres centrales sindicales han decidido aplazar el primer día de huelga indefinida marcada en un primer momento para este lunes 2 de febrero. "A decisión tomouse porque se volveu a citar a mesa de negociación para o luns", comenta este sábado en conversación con EL CORREO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, tras concluir pasadas las 19.00 horas un encuentro que se iniciaba a las 11.00 horas. La cita será de nuevo en el Consello de Relacións Laborais, a partir de las 13.00 horas. Con todo, Antunes aclara que este hecho no significa que se suspenda la huelga sino que "dase marxe para seguir mediando". De esta manera, el paro sigue convocado para el martes.

Patronal y sindicatos (CIG, UGT y CCOO) estuvieron ya reunidos el viernes en torno a la mesa mediadora en el Consello de Relacións Laborais, y volvieron este sábado para tratar de limar las posturas tan enfrentadas que ambas partes mantienen respecto a la actualización de un convenio laboral en el que los representantes de los trabajadores quieren que se incluya una reducción de la jornada de trabajo y de las horas en las que los conductores deben estar de guardia, así como una subida salarial.

Así las cosas, finalmente y tras más de dos meses de movilizaciones con una decena de paros que afectaron especialmente a Santiago, donde además de los buses urbanos están implicados los metropolitanos y los que cubren las rutas escolares, ambas partes seguirán negociando el lunes. Será ese día cuando se sepa si finalmente hay un acuerdo para actualizar el convenio y así suspender los días de paro, o si al contrario, el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña se vería afectado por la huelga indefinida.