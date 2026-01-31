Tensión política por la filtración de la candidatura de Santiago a Capital Europea de la Ciencia

La candidatura de Santiago para convertirse en Capital Europea de la Ciencia en 2028 ha desatado una polémica política entre el Concello y la Xunta de Galicia. Lo que comenzó como un anuncio optimista por parte de la alcaldesa en una rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi derivó, pocas horas después, en un duro comunicado del Gobierno autonómico acusando a la regidora de «deslealdade» e «irresponsabilidade» por hacer pública una iniciativa que, según sostiene la Xunta, debía mantenerse bajo confidencialidad.

Durante su comparecencia ante los medios, la alcaldesa explicó que la Axencia Galega de Innovación se había dirigido al Concello para proponer que Santiago se presentase como aspirante a Capital Europea de la Ciencia en 2028. En su intervención defendió que el Concello había trasladado su plena disposición a implicarse en el proceso y subrayó el potencial científico de la ciudad.

La regidora enumeró los principales activos académicos y científicos de la capital gallega, desde la Universidade de Santiago hasta centros de investigación reconocidos con sellos de excelencia, así como figuras de referencia en la investigación biomédica. También aludió a proyectos de divulgación científica impulsados en la ciudad y a infraestructuras como el centro de supercomputación. Remarcó además que la candidatura podría convertirse en una plataforma de dinamización económica y atracción de talento y expresó su deseo de que la ciudad llegue a ser finalmente capital europea de la ciencia en 2028.

La reacción de la Xunta

Horas después del anuncio, la Xunta difundió un comunicado en el que cargó duramente contra la regidora compostelana, que habría roto los compromisos de discreción adquiridos en el marco de un proyecto europeo competitivo. En el texto se afirma que «a actitude da rexedora pon en risco a proposta, ao tratarse dun proxecto competitivo a nivel europeo e logo de saltarse os compromisos de confidencialidade adquiridos con outros socios implicados noutros países».

El Gobierno gallego sostiene además que el Concello era conocedor de la necesidad de mantener la confidencialidad, algo que se le habría trasladado desde la Axencia Galega de Innovación en reuniones recientes. Pero la Xunta va más allá y acusa a la alcaldesa de intentar capitalizar políticamente una iniciativa autonómica. En el comunicado se recoge que «se trata dunha iniciativa do Goberno autonómico, na que o papel do Concello se limita a manifestar o seu apoio, e que a alcaldesa aproveita agora para tentar capitalizala», atribuyéndole «unha clara intencionalidade política e de notoriedade».

El Ejecutivo advierte de que, si la propuesta fracasa por la pérdida de confianza de los socios internacionales, la responsabilidad recaerá exclusivamente en la regidora: «Se o proxecto decae pola desconfianza dos socios implicados ou por outras posibles implicacións que se deriven, a alcaldesa de Santiago será a única responsable», remarca.

El Concello se defiende

Tras la difusión del comunicado autonómico, el Bipartito, consultado por EL CORREO, respondió rechazando las acusaciones de haber vulnerado ningún acuerdo previo. Desde el Gobierno local aseguran que durante la comparecencia pública únicamente expresaron su disposición a colaborar con la Axencia Galega de Innovación y que nunca se les trasladó la existencia de un compromiso de confidencialidad. «Non se nos trasladou ningún compromiso de confidencialidade nas conversas que se desenvolveron».

Sanmartín quiere avanzar en la gestión del agua

El Concello de Santiago anunció ayer avances en distintas áreas de la gestión municipal, con especial atención al servicio de agua. Este lunes se convocará una reunión de la comisión especial para decidir el modelo de gestión, priorizando el control público y una buena gobernanza. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, afirmó que ya es momento de tomar una decisión para no prolongar la precariedad del servicio, apoyándose en informes técnicos actualizados y elaborados por personal cualificado.

El gobierno municipal defiende un modelo de sociedad mixta que combine el control público con la participación privada, con el objetivo de garantizar la financiación de las inversiones necesarias sin perder la supervisión pública. Sanmartín subrayó que el consenso dentro de la comisión será fundamental para definir la propuesta que se someterá posteriormente a la aprobación del pleno.

En otro ámbito, la alcaldesa abordó la situación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuyo coste supera la financiación que aporta la Xunta. El Concello continúa reclamando una compensación adecuada, pero mantiene el servicio con recursos propios para asegurar la atención a las personas más vulnerables. También destacó los avances en la modernización administrativa con la implantación de la herramienta contable Xema y valoró positivamente el estado del turismo, señalando que Santiago es el principal destino turístico de Galicia.

Por último, Sanmartín anunció el inicio de una ronda de encuentros directos con la ciudadanía, que ha tenido una respuesta muy positiva. En solo un día se recibieron más de cien solicitudes, y ya se han programado las primeras 30 reuniones para varios jueves de febrero. Las citas durarán entre 15 y 20 minutos y, en algunas jornadas, se ampliará el horario por la tarde.