La USC se suma a las veinte universidades españolas lideradas por una mujer

El próximo 12 de febrero la Universidade de Santiago eligirá a la que será la primera rectora de sus 530 años de historia. Una de las cuatro candidatas a llegar al despacho noble del Pazo de San Xerome -María José López Couso, Maite Flores, Rosa Crujeiras y Alba Nogueira- se sumará a las veinte mujeres que en la actualidad dirigen una de las 77 universidades españoles (públicas y privadas) que integran la CRUE(Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. Un dato que se traduce en que el 26% de las universidades del país tiene una rectora.

Las dos comunidades autónomas con más universidades con rectoras son Madrid y Valencia. Se trata de la Universidad de Nebrija, la Autónoma de Madrid, la CEUSan Pablo, la Europea de Madrid, la de Alicante, la de Jaume I, la Universidad de Valencia y la Universidad Internacional de Valencia.

Con tres rectoras está Cataluña, una en la Universitat Oberta de Catalunya, otra en la Pompeu Fabra y otra en la de Lleida.

A mayores hay que sumar las mujeres que lideran la Universidad de Sevilla, la Universidad San Jorge (Aragón), Universidad de Zaragoza, Universidad de Cantabria, Universidad Católica de Ávila, Universidad de León, Universidad de Navarra, Universidad de La Rioja y la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Concluye la primera semana de la campaña electoral

Este viernes 30 de enero concluyó la primera de las dos semanas de campaña electoral de cara a las elecciones. Así, las cuatro candidatas han estado cada día en distintas facultades y centros del Campus de Santiago y también del Campus de Lugo. Una serie de actos que continuarán hasta el 10 de febrero, cuando concluye oficialmente la campaña, siendo el día siguiente la jornada de reflexión, previa a la votación.

El día 13 la Comisión Electoral Central informará del resultado y si ninguna supera el 50 % de los votos ponderado se irá, el 11 de marzo, a una segunda vuelta en la que concurrirán las dos candidatas más apoyadas en la primera votación.

Elecciones al Rectorado de la UVigo el 6 de mayo

La Universidad de Vigo (UVigo)también eligirá a su próximo rector o rectora. Lo hará el 6 de mayo. Los censos provisionales se publicarán el próximo 11 de febrero, cuando se abrirá el calendario de elecciones al Rectorado y a representantes en el Claustro de la UVigo. Así lo acordó la Comisión Electoral reunida esta semana y que también fijó el 15 de mayo como fecha para la celebración de una segunda vuelta, en caso de ser necesaria.

Hasta ahora han hecho pública su intención de aspirar a ser rectores el catedrático de Ingeniería Industrial, Jacobo Porteiro; la catedrática de Ingeniería de Telecomunicación, Carmen García Mateo; y la catedrática y actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio. De esta manera, la UVigo también podría tener a una mujer como rectora.

Quien resulte ganador de las elecciones sucederá al frente de la UVigo a Manuel Reigosa Roger, tras dos mandatos de cuatro años cada uno, y lo hará por un período único de seis años, al igual que sucederá en la institución compostelana, que por ahora tiene como rector a Antonio López.