Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de febrero, en Santiago?

Rocha Forte: exposición de camelias

La Asociación Cultural Rocha Forte organiza este fin de semana la exposición para subrayar que la camelia está vinculada a Compostela desde el siglo XIX. Se hace en el Centro Sociocultural de A Rocha Forte con alrededor de 30 expositores, desde las 11.30 horas. Rosalía Morlán fue ayer la persona encargada de la inauguración y Lúa Vázquez recitó poemas en una cita que contó con la asistencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre más representantes de Raxoi.

El humorista Pedro Herrero / Cedida

El humorista Pedro Herrero presenta ‘Born to be guay’

COMEDIA . El humorista Pedro Herrero presenta en Santiago Born to be guay, en el pub Riquela Club a las 19 horas, cita con entradas desde 17,80 euros. Conocido como El Artevista, este polivalente showman que tiene carrera paralela como actor y músico, nacido en Gijón en 1980, suma 358.000 personas registradas en su perfil de Instagram. En este mismo local compostelano, el viernes 6 da un concierto Santiago Motorizado, líder del grupo indie pop rock Él Mató a un Policía Motorizado.

Plano de una sesión previa en la Casa das Máquinas / Jesús Prieto

Juegos tradicionales en la Casa das Máquinas

GRATIS. Un espacio de creación y aprendizaje en igualdad desde la aplicación de la perspectiva de género se levanta este domingo en la Casa das Máquinas (Galeras). A través de los juegos tradicionales, se construye un espacio de diversión para la chavalada de 1 a 12 años, en el que aprender con los juguetes de hoy y de siempre. Pensados principalmente para poner la prueba a agilidad mental de quienes participen, así como para fomentar el trabajo en equipo desde una experiencia intergeneracional, inclusiva y con perspectiva de género.

Concierto de jazz con el trío Sumrrá

MÚSICA. Como todos los domingos de febrero en el pub Casa das Crechas, hoy a las 20.00 horas, hay un concierto de jazz con el grupo compostelano Sumrrá, con entradas desde 10 euros y descuentos del 50% para personas menores de 25 años y paseo táctil guiado para invidentes o asistentes con discapacidad visual. Su nuevo disco se llama Revoluti8n.