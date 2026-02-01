Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de febrero, en Santiago?
Rocha Forte: exposición de camelias
La Asociación Cultural Rocha Forte organiza este fin de semana la exposición para subrayar que la camelia está vinculada a Compostela desde el siglo XIX. Se hace en el Centro Sociocultural de A Rocha Forte con alrededor de 30 expositores, desde las 11.30 horas. Rosalía Morlán fue ayer la persona encargada de la inauguración y Lúa Vázquez recitó poemas en una cita que contó con la asistencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre más representantes de Raxoi.
El humorista Pedro Herrero presenta ‘Born to be guay’
COMEDIA . El humorista Pedro Herrero presenta en Santiago Born to be guay, en el pub Riquela Club a las 19 horas, cita con entradas desde 17,80 euros. Conocido como El Artevista, este polivalente showman que tiene carrera paralela como actor y músico, nacido en Gijón en 1980, suma 358.000 personas registradas en su perfil de Instagram. En este mismo local compostelano, el viernes 6 da un concierto Santiago Motorizado, líder del grupo indie pop rock Él Mató a un Policía Motorizado.
Juegos tradicionales en la Casa das Máquinas
GRATIS. Un espacio de creación y aprendizaje en igualdad desde la aplicación de la perspectiva de género se levanta este domingo en la Casa das Máquinas (Galeras). A través de los juegos tradicionales, se construye un espacio de diversión para la chavalada de 1 a 12 años, en el que aprender con los juguetes de hoy y de siempre. Pensados principalmente para poner la prueba a agilidad mental de quienes participen, así como para fomentar el trabajo en equipo desde una experiencia intergeneracional, inclusiva y con perspectiva de género.
Concierto de jazz con el trío Sumrrá
MÚSICA. Como todos los domingos de febrero en el pub Casa das Crechas, hoy a las 20.00 horas, hay un concierto de jazz con el grupo compostelano Sumrrá, con entradas desde 10 euros y descuentos del 50% para personas menores de 25 años y paseo táctil guiado para invidentes o asistentes con discapacidad visual. Su nuevo disco se llama Revoluti8n.
