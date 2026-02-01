Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»

El salón del Colexio Maior Xelmírez se llenó este sábado (con unas 200 personas) en la jornada de debate de la Pastoral Educativa Autonómica con monseñor Prieto (arzobispo de Santiago), José María Bautista, Lucía González-Barandiarán, Juan Luís Orellana, Ángel Fernández Prado y Christian Gálvez, cita organizada por Escolas Católicas Galicia.

Ver a Christian Gálvez (Móstoles, 1980) en Santiago diciendo con orgullo que es «un vecino»de Compostela es ya casi una postal cotidiana. Entre saludos y charla serena que contrasta con quien, más allá de ser presentador de televisión y escritor, es auscultado por la prensa rosa, habló ayer en la Pastoral Educativa Autonómica. Tras presentar hace semanas en la librería compostelana San Pablo un libro llamado Lucas, el evangelista de los invisibles, ayer dio una aplaudida charla titulada Amor y fe no se esconden, en formato de diálogo con el sacerdote Manuel Blanco.

Su vuelta a la fe

Durante su ponencia, Christian Gálvez, «fan de Alejandro Dumas», presentador en Telemadrid y casado con la periodista compostelana de Telecinco, Patricia Pardo, desnudó su vida e ideas: «Nuestro hijo se llama Luca, la mezcla entre Luz y Camino; «Tengo muchos tatuajes, desde La Creación de Adán al mapa de la Alameda, donde le pedí matrimonio a Patricia»; «En 2009, ya en Pasapalabra, me ofrecen ayudar a una ONG, a Protect, que combate los abusos sexuales a menores, y me voy a Camboya para rodar un documental con cámaras ocultas y lo que vi sobre turismo sexual fue muy duro... Vuelvo a España, me enfado con Dios y pido la apostosía pero nunca firmé esos papeles... uándo en octubre de 2019, se acaba Pasapalabra, para mí acaba todo mi mundo», explicó para añadir que al llegar la pandemia y el divorcio, entró «en un momento muy oscuro tras perder la fe en dios, en el amor, en el trabajo, en la amistad y, la fe en mí mismo, pero Dios me envío un ángel, de Santiago, nada menos, y gracias a mi mujer y gracias al amor empiezo a recuperar la fe en todo. Primero en mí mismo, luego la fe en las amistades y el trabajo, y gracias al amor volví a acercarme a la figura de Dios», contó minutos antes de atender in situ a EL CORREO GALLEGO.

"Estamos hablando de religión"

¿Cómo valora este foro que incluye ponencias que, por ejemplo, en ciertos ámbitos sociales, pueden ser políticamente incorrectas?

Yo creo que lo políticamente incorrecto sería juzgar, condenar, no permitir que la gente pueda hablar de lo que siente. Al final estamos hablando de sentimientos. La fe no deja de ser un sentimiento voluntario de querer creer en algo superior y en algo mejor que, posiblemente, nos haga mejores personas, así lo creo yo... Creo que no es un acto revolucionario, creo que un acto sincero, un acto de reivindicación, pero de reivindicación de nosotros mismos y, entonces, una jornada como esta me parece un acto absolutamente pertinente porque se habla de fe, se habla de cultura. Estamos hablando de religión pero podemos hablar de ciencia y de mass-media, de psicología de masas, en tanto en cuanto a cómo nos acercamos a una manera de ver la vida, en este caso, con unos valores que, a día de hoy son más necesarios que nunca.

La última semana de vida de Jesús de Nazaret

En marzo sale su nuevo libro.

Sí y siguiendo un poco la estela de mis dos libros anteriores, una novela y un ensayo, vuelvo a la novela de ficción histórica.Quería inmiscuirme en esa última semana de vida de Jesús de Nazaret desde la entrada triunfal de Jerusalén hasta el Domingo de Resurrección, pero contado desde otro punto de vista, contado por personajes históricos que lo perdieron absolutamente todo, empezando por Judas y por María, la madre de Jesús, contar como tomaron parte activa, de una u otra manera, en la consecución del propósito de Jesús de Nazaret, que era , nada más y nada menos, que ser entregado en manos de los hombres, ser azotado, la muerte y, al tercer día, resucitar.

El inicio de sus libros

¿Cómo trabaja a la hora de escribir?

Yo me llevo el portátil a todas partes, pero mantengo la misma metodología desde la primera novela histórica, y estoy hablando del año 2014. Yo, claro, como tengo una mente que trabaja de forma constante en escaletas televisivas, lo que hago es una escaleta del libro. Hago un Excel e intento construir a base de titulares la estructura de la novela desde el principio hasta el fin. ¿Por qué hago esto? A mí me ayuda a encajar los lugares, los tiempos, los personajes, la trama y luego hago un pequeño apartado donde pongo que es lo que pretendo conseguir del lector, luego no sé si lo consigo o no. Eso me permite, independientemente del estado de ánimo y del lugar donde me encuentre, poder narrar una parte de esa historia que me apetece más, ya sea una parte mucho más bélica, una más sentimental, más dramática o más cómica. Puedo ver un dibujo completo de lo que quiero seguir... Siempre llevo el portátil encima. En las pausas de la tele, también me pongo con ello, no a escribir lo que será la novela final, pero sí a hacer los primeros esbozos y la primera toma de contacto con cada capítulo y cada personaje. Eso sí, lo primero, es una escaleta.

Su visión de Santiago

¿Cómo ve el actual debate ante el bum turístico en Santiago?

Es complicado porque creo que parte del peregrinaje pierde la pátina espiritual y se convierte en algo más de ocio, y no digo que sea malo. Yo soy el nuevo en Santiago, pero durante muchos años viví en Florencia. Tenía un calendario muy flexible con Pasapalabra y pasaba muchos tiempos del año en Florencia, e incluso llevo el escudo de Florencia tatuado, y a mí, que al inicio era turista y luego ya no porque terminé viviendo allí, me molestaba mucho que los turistas no dejaran a la gente de a pie pasear al perro por donde querían, poder sacar la basura, poder hacer la compra ,y eso también me molesta hora en Santiago, que es mi segunda casa porque Santiago es parte de mi vida, es parte de mi día a día, que está entre Madrid y Santiago... Me molesta la falta de respeto a la persona que es de aquí, la falta de condescendencia para la gente que es de Santiago de toda la vida, y no creo que se deba restar valor a lo que tiene que ver con el turismo o a lo que tiene que ver con el peregrinaje, sea espiritual o no, pero creo que hay que poner mucho más en valor y defender mucho más los intereses del ciudadano de a pie, que vive, cuida y hace Santiago.