Rueda comparte la primera foto de los dos diputados heridos en la AP-9: "Felizmente, todo vai quedar nun susto"

Los dos diputados del PPdeG que resultaron heridos en el accidente múltiple registrado en la AP-9, a la altura de Oroso, este pasado martes 27 de enero, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, permanecen hospitalizados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde terminan de recuperarse, evolucionando "moi favorablemente" como explicó el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Alberto Pazos.

Así lo dejó ver también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que a través de las redes sociales mostró la primera imagen de los diputados populares tras el grave accidente del martes. El mandatario autonómico publicó una fotografía de Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez en el hospital, en la que mostraba su evolución tras el incidente: "Foi un susto enorme, pero tamén unha enorme alegría poder velos sorrir, a pesar de todo".

El presidente de la Xunta también remarcó en el mismo mensaje su agradecimiento a "tódolos profesionais de emerxencias e sanitarios que coidaron tan ben dos nosos compañeiros". "A seguir recuperando forzas. Vémonos moi pronto!".

"Mis dos buenos samaritanos"

Por otro lado, también este sábado, el parlamentario coruñés Roberto Rodríguez mostró en redes su agradecimiento a las muestras de "cariño e interés" recibidas estos días.

Tal y como explica el concejal coruñés, una rápida sucesición en menos de 30 segundos de "mala, buena, mala y buena suerte" hará que desde ahora "cumpla años dos veces en una misma semana".

Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago / Jesús Prieto

Al igual que Rueda, Rodríguez también traslado su "agradecimiento inabarcable a los excelentes profesionales de los servicios de Emergencias, de Urgencias y UCI del CHUS".

Asimismo, el parlamentario popular también quiso tener unas palabras especiales de agradecimiento hacia Luis y Moisés, o como el mismo los define "mis buenos samaritanos", por ayudarle tras el accidente: "Gracias a ambos por cogerme la mano y protegerme del frío y la lluvia en aquel terraplén mientras llegaba la ambulancia. Y a Luis por mentirme piadosamente acerca del tamaño de la brecha de mi cabeza", añade.

"Un enorme susto"

Este viernes, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Alberto Pazos, incidió en rueda de prensa en que esta semana estuvo marcada "por un dos momentos de maior preocupación que vivimos neste Parlamento últimamente", aunque remarcó que "felizmente todo vai quedar nun enorme susto".

"Esperamos que todo continue polo bo camiño e que pronto poidan estar con nós", añdió el portavoz popular sobre "dúas personas extraordinarias e moi queridas por todos".

Sara Fernández

Una colisión con más de 20 vehículos

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez compartían este pasado martes coche para desplazarse al primer parlamento del Parlamento del año cuando su vehículo se vió implicado en una colisión múltiple con más de 20 vehículos afectados en la AP-9.

El siniestro, causado por una fuerte tromba de agua, provocó el corte total de la la autopista entre A Coruña y Santiago durante dos horas y dejó otros dos heridos.

En el caso de los políticos coruñeses, el golpe que recibieron les provocó diversas contusiones de distinta consideración y alguna fractura, aunque en ningún momento se llegó a temer por sus vidas.

Noticias relacionadas

Los dos políticos viajaban desde A Coruña a Santiago para acudir al primer pleno del año en el coche de Roberto Rodríguez, cuando se vieron implicados en un choque en cadena que los sacó del carril. De hecho, a Trenor fue necesario excarcelarlo.