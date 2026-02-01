«Hemos desarrollado unos hidrogeles que reducen el daño estructural en la artrosis»

¿Cómo recibe la distinción de la Academia de Farmacia de Galicia?

Muy contenta. Me parece un gran reconocimiento porque las personas que nos dedicamos a la ciencia invertimos un montón de horas, y siempre se agradece que reconozcan y valoren tu trabajo.

¿En qué consistía el proyecto?

En el grupo de I+DFarma de la Facultad de Farmacia e iMatus, hemos desarrollado hidrogeles intraarticulares termosensibles para el tratamiento de la artrosis, en un proyecto con el que queríamos desarrollar una estrategia innovadora para esta enfermedad degenerativa, que afecta a 500 millones de personas en todo el mundo y cuya prevalencia aumenta significativamente con la edad.

"Es una enfermedad que en Galicia impacta mucho, ya que a más edad, mayor prevalencia" Helena Rouco — Investigadora de la USC

¿Tiene mucha incidencia en Galicia esta patología?

Sí, la población más afectada es la más envejecida y en España, pero sobre todo en Galicia, a nivel local es algo que impacta mucho, por lo que decidimos investigar sobre ello y planteamos el desarrollo de unos hidrogeles que sean capaces de liberar de forma controlada un agente inmunomodulador con el que trabajamos, el β-lapachona, para intentar frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, puesto que los tratamientos actuales están más enfocados a paliar los síntomas.

Resultados prometedores

¿Cómo se aplican esos hidrogeles para la artrosis?

Mediante una inyección en el interior de la articulación. En este trabajo, que está dirigido por las profesoras de la Facultad de Farmacia Mariana Landín y Patricia Díaz Rodríguez, probamos en un modelo de artrosis en conejos, a nivel in vivo, pero también ex vivo, con tejidos extraídos de pacientes. Y lo que se busca es que esos hidrogeles, que son sistemas basados en biomateriales y que optimizamos mediante inteligencia artificial, permitan una administración mínimamente invasiva y que se administren a nivel local dentro de la articulación, con una mayor permanencia en ella.

¿Qué resultados han obtenido?

Han sido bastante prometedores porque muestran que estos hidrogeles consiguen una reducción importante en la inflamación y el daño estructural articular. Pensamos que este sistema que hemos desarrollado a partir de esos biomateriales, empleando la inteligencia artificial, es una alternativa prometedora a las terapias convencionales porque va encaminado a frenar el desarrollo de la enfermedad y a reducir la inflamación, no solo a paliar los síntomas, y es una alternativa a la cirugía.

Investigación con nanopartículas

¿Van a seguir con esta línea de investigación?

En el laboratorio trabajamos también en otro tipo de sistemas intraarticulares con nanopartículas, que funciona bastante bien para estas dolencias. Y estamos viendo un poco qué otros sistemas podemos utilizar para mejorar el abordaje de esta patología. Además, investigamos con antibióticos y nanopartículas para incrementar la eficacia del tratamiento.

¿Han contado con algún tipo de financiación?

Sí, el proyecto está financiado por el programa Interreg España-Portugal.

¿Cuánto tiempo lleva vinculada a Farmacia y al iMatus?

Yo hice la tesis en la USC, después estuve dos años en la Universidad de Nottingham en Inglaterra y en enero de 2024 volví a Santiago, con lo cual llevo aquí dos años como investigadora.

¿Estudió también el grado en Santiago?

Sí, me licencié en la Facultad de Farmacia de la USC, donde cursé un máster en Investigación y Desarrollo de Medicamentos y, al acabar, estuve unos meses en la Universidad de La Laguna. Luego obtuve una beca Margarita Salas de dos años de estancia en Nottingham.

Una carrera muy versátil

¿Por qué decidió decantarse por esta especialidad?

Desde niña siempre me gustó, aunque cuando estaba en bachillerato no sabía muy bien si escoger medicina, biología o farmacia. Nos dieron unas charlas de formación en el instituto y la persona que enviaron me abrió un poco los ojos porque yo siempre había pensado que estaba muy orientada a trabajar en una oficina de farmacia, y sin embargo nos contó que era una carrera muy versátil, en la que la gente se dedica a múltiples actividades, desde los colegios de farmacéuticos y el despacho ante el público hasta el hospital o la investigación.

¿Y centrarse en la investigación en el ámbito farmacéutico?

Mientras estudiaba la carrera dudé un poco si dedicarme a la investigación o a la parte más clínica, pero al matricularme en el máster en la facultad, empecé a trabajar investigando con sistemas de liberación de fármacos, y eso me aclaró las ideas y ya descarté totalmente la parte clínica.