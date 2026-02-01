Pepe Solla, el Estrella Michelin que descubrió a los Smiths en Santiago, revela su playlist musical

A Pepe Solla no hay quien le pare. ¿Su motor? La pasión. ¿Su vida? La gastronomía. A esa dieta vital basada en un millón de horas de trabajo compartido suma un talento reconocido en la Guia Michelin En ese tomo, luce una Estrella a cuyo cielo suma tres Soles de la Guía Repsol, pero hoy estamos aquí para hablar de música. El nuevo espacio del restaurante Casa Solla (San Salvador de Poio, Pontevedra) se llama La Taberna e incluye un tocadiscos bien visible para que sus comensales decidan qué vinilos de la colección del chef ponen como fondo de su xantar.

Visita de Coque Malla

En redes sociales, Solla muestra su selección musical, parte basada en un libro titulado Las mejores portadas de discos de la historia, obra de Richard Gouard, Christophe Geudin y Grégory Bricout, regalo «de Coque Malla» al visitarle «el pasado verano».

El chef Pepe Solla con portadas de discos.| C. / Cedida

Pepe Solla da recomendaciones musicales como Harvest (1972), disco de Neil Young, genio del folk rock cuyo concierto en el Coliseum de A Coruña fue elegido por la revista Rockdelux como la mejor actuación en España en 2001 y, a decir de quienes allí estuvimos, firmo eso mismo porque ver a Young tocando un piano colgado de unas cuerdas bamboleantes, en penumbra, con su voz fantasmal e iracunda, fue sublime; y el chef sigue con Wish You Were Here (1975), trabajo de ardiente portada de Pink Floyd; The Velvet Underground & Nico (1967), el primer álbum de la banda neoyorquina The Velvet Underground; Led Zeppelin IV (1971), de los padres del hard rock Led Zeppelin; Aladdin Sane (1973), el sexto álbum de David Bowie, de quien Solla es fan confeso hasta el punto de ofrecer en sus redes una digna versión digna de Ashes to Ashes, a guitarra y voz cuyo post cuenta: «No elegí esa canción de Bowie por fácil, la verdad. Tiene muchos cambios de escalas, voz de falsete…, cambios de tono..., pero es una de mis canciones preferidas del Duque Blanco. Hasta ahora nunca me había atrevido con este tema, pero hoy es un día especial… y no podía dejarlo pasar... ¡Feliz aniversario Sr. Bowie!», escribe Solla sobre ese vídeo publicado el 8 de enero, el día que nació Bowie en 1947 (falleció el 10 de enero de 2016).

Un chef fan de David Bowie

Entre los comentarios en Instagram a ese clip , el fotógrafo Xavier Vila le felicita: «Muy bien interpretada, Pepe» a la par que le recomienda buscar en Youtube «la versión hecha por Glen Hansard», dice sobre un barbado cantautor británico que nos asombró en 2024 en la sala Capitol, con sus temas propios pero también con un cover de Metallica en plan broma de Enter Sandman, poniendo voz gutural.

Y la playlist de este reconocido cocinero que hará 60 años en el presente 2026, prosigue con London Calling (1979), el tercer trabajo de estudio de la banda británica de punk The Clash y de cuya portada comenta Solla que se inspiró en una de un álbum primerizo de Elvis Presley.

Menciona luego Thick As A Brick (1972), de Jethro Tull, banda que tocó en 1998 en Santiago, en el Multiusos de Sar, con teloneros gallegos, Los Feliz proyecto de Miguel Costas) y donde el líder de la mítica formación de folk rock sinfónico, Ian Anderson, tuvo el detalle de saludar a la prensa gallega, persona a persona.

En su top, Pepe Solla salta a los años 80 al mencionar Rage In Eden (1981), de Ultravox, su guiño a la new wave; pero retoma los clásicos sesenteros y setenteros al esgrimir las portadas In The Court of the Crimson King (1969), de King Crimson; Tales from Topographic Oceans (1973), de Yes; antes de aludir a un tributo a Transfortmer (1972), de Lou Reed, «disco producido por Bowie», como bien aclara Solla en su intervención online donde no enseña a la portada de ese álbum de Reed si no una similar de The Satellites, proyecto encabezado por el mencionado Coque Malla que plasma un concierto de homenaje al añorado rocker estadounidense...

En otro clip, reivindica a los hoy olvidados Heaven 17, grupo británico clave en el synth pop de los años 80, y de quienes recomienda The Luxury Gap, «disco de 1983».

Su etapa estudiantil en Santiago con The Smiths

Cuando en el año 2023 falleció Andy Rourke, bajista de The Smiths, Pepe Solla evocó el nexo con esa banda durante sus días compostelanos.

«Mis años de estudiante en Santiago tenían una banda sonora, The Smiths. Junto a Luis Carballo (hoy fotógrafo) descubrimos la genialidad de esta banda, que con tan solo cuatro discos dibujó la escena de la música independiente británica.,,, Fuimos felices con ellos, una satisfacción extraordinaria que compensaba el sufrimiento estudiantil», relata online sobre su etapa como alumno de Empresariales.

Tamar Novas, Xoel López y Solla, en TVG. / Cedida.

León Benavente, Ivan Ferreiro, Xoel López

Ver al grupo León Benavente actuar en el jardín de su local, sus colaboraciones con Iván Ferreiro o su presencia en el festival PortAmerica, subrayan su amor a la música. Otro ejemplo: en 2024, el late night de Roberto Vilar en TVG, Land Rober, juntó a Xoel López, Tamar Novas y el propio Solla, para interpretar Lodo, una de las canciones más hermosas del pop rock del siglo XXI y que Xoel entonó a medias con Tamar , un encuentro imprevisto donde la receta se basó en la emoción. La misma que pone este cofundador del Grupo NOVE en su cocina.