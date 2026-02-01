Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precintan el edificio de Vista Alegre, en Santiago, que sufrió una explosión de gas por no reunir "as condicións de habitabilidade"

El suceso ocurrido este sábado obligó a realojar a dos personas

El edificio de viviendas situado en el número 76 de la rúa Vista Alegre, en Santiago, fue precitado este domingo.

El edificio de viviendas situado en el número 76 de la rúa Vista Alegre, en Santiago, fue precitado este domingo. / Antonio Hernández

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

El edificio de viviendas situado en el número 76 de la rúa Vista Alegre, en Santiago, en donde este sábado por la tarde se produjo una explosión de gas, ha sido precintado este domingo. La decisión se tomó después de realizar por la mañana una nueva inspección al edificio para comprobar los daños estructurales y considerar, según comunicaron fuentes municipales, que «non reúne as condicións de habitabilidade». Asimismo, el incidente implicó el realojo de dos personas. Si bien una de ellas buscó una alternativa por su cuenta, otra fue reubicada por el Ayuntamiento.

La explosión de gas tuvo lugar alrededor de las 19.00 horas de este sábado en la rúa Vista Alegre

La explosión de gas tuvo lugar alrededor de las 19.00 horas de este sábado en la rúa Vista Alegre / Antonio Hernández

Una persona herida grave con múltiples quemaduras

Los servicios de emergencias tuvieron constancia de este incidente, ocurrido en el primer piso, poco antes de las siete de la tarde, momento en el que recibieron la llamada de varios particulares alertando de la situación y solicitando ayuda. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de la ciudad y varias ambulancias con profesionales de urgencias sanitarias. Una vez allí, el operativo constató la existencia de una persona herida grave con múltiples quemaduras, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico.

Sobre las causas, los bomberos valoraron que podría deberse al estallido de una bombona de butano.

Noticias relacionadas

La deflagración en el inmueble también afectó a los dos edificios colindantes, que tuvieron que ser desalojados, si bien las personas residentes ya están de vuelta en sus domicilios.

Precintan el edificio de Vista Alegre, en Santiago, que sufrió una explosión de gas por no reunir "as condicións de habitabilidade"

Los temporales ‘golpean’ el Camino y cae el dato de peregrinos en enero: «Fue muy difícil»

Estrea do podcast 'Faladoiro ecoBosque' no Día Mundial dos Humidais

Pepe Solla, el Estrella Michelin que descubrió a los Smiths en Santiago, revela su playlist musical

Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago

Rueda comparte la primera foto de los dos diputados heridos en la AP-9: "Felizmente, todo vai quedar nun susto"

En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de febrero, en Santiago?

