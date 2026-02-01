Precintan el edificio de Vista Alegre, en Santiago, que sufrió una explosión de gas por no reunir "as condicións de habitabilidade"
El suceso ocurrido este sábado obligó a realojar a dos personas
El edificio de viviendas situado en el número 76 de la rúa Vista Alegre, en Santiago, en donde este sábado por la tarde se produjo una explosión de gas, ha sido precintado este domingo. La decisión se tomó después de realizar por la mañana una nueva inspección al edificio para comprobar los daños estructurales y considerar, según comunicaron fuentes municipales, que «non reúne as condicións de habitabilidade». Asimismo, el incidente implicó el realojo de dos personas. Si bien una de ellas buscó una alternativa por su cuenta, otra fue reubicada por el Ayuntamiento.
Una persona herida grave con múltiples quemaduras
Los servicios de emergencias tuvieron constancia de este incidente, ocurrido en el primer piso, poco antes de las siete de la tarde, momento en el que recibieron la llamada de varios particulares alertando de la situación y solicitando ayuda. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de la ciudad y varias ambulancias con profesionales de urgencias sanitarias. Una vez allí, el operativo constató la existencia de una persona herida grave con múltiples quemaduras, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico.
Sobre las causas, los bomberos valoraron que podría deberse al estallido de una bombona de butano.
La deflagración en el inmueble también afectó a los dos edificios colindantes, que tuvieron que ser desalojados, si bien las personas residentes ya están de vuelta en sus domicilios.
