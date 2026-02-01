El PSOE de Santiago designará su candidato a las municipales en el primer semestre de este año

«Estamos traballando para reconstruír o partido, atraendo nova militancia, e reformulando o proxecto despois da derrota electoral. A intención é formar unha candidatura renovada para recuperar a alcaldía». Así describe Aitor Bouza, secretario xeral del PSOE de Santiago, en qué punto del camino transita la agrupación socialista de la capital gallega con el foco puesto en las próximas elecciones municipales, en 2027.

Después de la crisis interna en el partido, que desembocó en la expulsión de cuatro concejales del grupo municipal -Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez-, Bouza destaca que el objetivo a corto plazo es diseñar «un proxecto representativo dos intereses reais da cidadanía», y a partir de ahí, indica, «recuperar a ilusión de ser unha cidade de referencia».

«Proxecto colectivo e unido»

En este sentido, subraya que Santiago «é unha cidade que está indo para atrás», de ahí, señala, «a importancia de poñer en marcha un proxecto de futuro», indica el secretario xeral del PSOE de Santiago, que incide en que actualmente desde el partido están trabajando en el diseño de una «candidatura renovada para recuperar á alcaldía». «É difícil, por suposto, pero temos o compromiso para conseguilo, cun proxecto colectivo e unido», dice.

El perfil del candidato

Con el objetivo de volver a ser «un partido de referencia na cidade», el secretario xeral del PSOE local señala que ya están inmersos en el proceso para elegir al candidato socialista para las próximas elecciones. «Temos claro que deber ser un perfil que represente os intereses da cidadanía», si bien recalca que «non ten que ser unha persoa única que lidere». De esta manera, la idea pasa por presentar una candidatura «renovada» y al mismo tiempo «con experiencia» que «conecte» con los compostelanos.

Bouza se mantiene con confianza al considerar que en sus filas «hai persoas con vontade, con moita preparación e compromiso» para dar este paso dentro de un proyecto colectivo. Con estas premisas, el partido tratará de buscar un candidato que recupera la confianza mayoritaria para que el PSOE «volva a ser unha referencia na cidade», y que «progrese», como «o fan outros lugares como A Coruña ou Vigo».

Proceso de primarias

En cuanto a los plazos para la designación del candidato a las municipales, indica que se conocerá cuando los órganos del partido convoquen el proceso de primarias, si bien el secretario xeral de la agrupación compostelana sitúa su elección «no primeiro semestre deste ano». Un momento en el que será la militancia la que tenga la «última palabra».

Crisis interna

Y preguntado sobre la crisis interna que vivió el partido en Santiago, Bouza señala que es una cuestión que «forma parte do pasado, que non foi agradable para ninguén e non queriamos que ocorrera», y añade que ahora están centrados en «reconstruír o partido», con la intención de sentar las bases para «sacar a Compostela do seu letargo».