Los temporales ‘golpean’ el Camino y cae el dato de peregrinos en enero: «Fue muy difícil»

Después de establecer un nuevo récord anual de peregrinos en 2025 (530.993), un total de 2.422 caminantes sellaron la compostela -documento que acredita haber recorrido un mínimo de 100 kilómetros a pie o a caballo o de 200 km en bicicleta- durante el mes de enero de 2026, lo que supone un descenso del 16,68% con respecto al mismo mes del año pasado (2.907), según los últimos datos publicados este sábado en la web de la Oficina del Peregrino.

En el último lustro, es la primera vez que en el primer mes del año se registra una caída en la comparativa con el balance anterior, después de que en 2025 el Camino firmase el mejor mes de enero desde que hay registros oficiales, tras entregar un total de 2.907 compostelas, 707 más respecto al mismo periodo de 2024, cuando llegaron 2.230 peregrinos.

Los fuertes temporales que ha encadenado la capital gallega en las últimas semanas han condicionado el flujo de peregrinos a lo largo del mes. Y como muestra de ello, el testimonio de Nitsiné, peregrina procedente de México. «Fue una ruta muy difícil, pero muy divertida», afirma a EL CORREO GALLEGO a solo unos metros de completar el CaminoSantiago. Relata que partió desde Astorga «con el corazón abierto a la aventura», sin imaginar que Galicia la recibiría con todas sus armas: nieve, aguanieve, granizo, viento feroz y, a ratos, un sol engañosamente generoso. No obstante, indica que en esa mezcla de dureza y asombro es donde ella se siente viva. Aventurera por naturaleza, abrazó cada inclemencia como parte del desafío, entendiendo que el Camino no se recorre solo con los pies, sino con el alma expuesta. «Cada paso hasta aquí ha sido una conquista», subraya.

Jesús Prieto / Antonio Hernández

Su testimonio refleja, además, el enorme impacto del Camino a nivel mundial, tal y como dibuja la estadística de enero, puesto que, una vez más, Corea ha sido, tras España, el país que más peregrinos ha aportado al balance, con la llegada de 220 caminantes procedentes de este país asiático. Una dinámica que se repite ya de forma habitual cada primer mes del año, puesto que en diez de los últimos doce años ha dominado el ranking de países internacionales.

Solo en 2022 y 2021, por los efectos de la pandemia, no lideró esta estadística. La secuencia de llegada de peregrinos coreanos en el mes de enero durante los últimos 12 años es la siguiente: 220 en 2026; 191 en 2025; 208 en 2024; 168 en 2023; 40 en 2022; 1 (2021); 364 en 2020; 223 en 2019; 194 en 2018; 209 (2017); 170 en el 2016; y 202 en 2015, con lo cual su mayor aportación se registró en el año 2020, cuando solo en el mes de enero se entregaron un total de 364 compostelas a peregrinos coreanos.

Estados Unidos

Asimismo, más allá del enorme tirón de la Ruta Jacobea en Corea, tal y como demuestra el hecho de que ocupó el decimotercer puesto en el ranking por países de 2025, tras la llegada de 7.484 caminantes en el primer mes de 2026. Junto a Corea, Estados Unidos, con 214 peregrinos, Italia (143), Portugal (91) y Alemania (89) completan el Top 5 del ranking internacional de enero. Le siguen México (79), China (69), Argentina (55), Brasil (48) y Colombia (46).

Además, en una muestra más del impacto del Camino de Santiago en los cinco continentes, en el listado por nacionalidades, llama la atención la llegada de caminantes procedentes de lugares tan lejanos como Japón (10 peregrinos), Hong Kong (6), Emiratos Árabes Unidos (2), Sudáfrica (2), Gambia (1), Indonesia (1) o Martinica (1), en el mar Caribe.

Andalucía

En cuanto al desglose estadístico de caminantes españoles, de los 756 peregrinos españoles que llegaron a Santiago el pasado mes de enero, Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más caminantes aportó, con 125 peregrinos. Le siguen Comunidad Valenciana (116), Madrid (116), Galicia (100) y Cataluña (73).

Noticias relacionadas

Camino Francés

Por itinerarios, los datos revelan que el Camino Francés es la vía que acaparó más presencia en el estreno del año: el 44,61 % del total de peregrinos que llegaron a la ciudad del Apóstol en enero, 1.076 personas, optaron por el histórico itinerario que conduce a Santiago desde el corazón de Europa. Le sigue como segunda elección el Camino Portugués, que cifró 551 peregrinos, lo que representa el 22,84 por ciento del total de compostelas entregadas. Además, el Camino Portugués por la Costa fue el tercer recorrido con más seguidores en enero, tras la llegada de 385 peregrinos, el 15,96 por ciento del total.