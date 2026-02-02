Alba Nogueira: «Sempre estiven moi implicada na vida participativa universitaria»

«Sempre estiven moi integrada na vida participativa universitaria». Así lo asegura Alba Nogueira, una de las cuatro candidatas a dirigir la Universidade de Santiago tras unas elecciones que se celebrarán en primera vuelta el 12 de febrero. Como estudiante ya fue miembro del Consello de Goberno y ahora forma parte del Claustro y participa en diversos foros internos y externos relacionados con la vida universitaria, como el Consello Galego de Universidades o algunha Agencia de evaluación, lo que para la primera catedrática de Derecho Administrativo en Galicia le permite «ter unha visión ampla da universidade».

Su trayectoria académica giró alrededor del derecho ambiental, los derechos sociales, en particular la vivienda, y más recientemente sobre la reforma y simplificación administrativa.

Desde hace más de una década dirige un grupo de investigación que define como «exitoso e moi competitivo» en las convocatorias existentes, algo que es fuente de «moitas satisfaccións». En Armela (Red de investigación en igualdad, derechos y Estado social), además de un clima de entendimiento y colaboración, reina «o coidado da xente» que la integra. Dos aspectos valorados especialmente por la también investigadora del Cretus, quien recuerda que dicho grupo integró en 2024 el primer investigador Ramón y Cajal en Derecho en la USC. Y por si fuera poco, Armela fue galardonado con el Premio de Igualdade (2023) que concede la Universidad para reconocer una trayectoria de dedicación en ese ámbito.

Decidió especializarse en Derecho europeo en la Universidad de Lovaina, y su investigación «estivo sempre internacionalizada con «con dirección e participación en proxectos do programa Marco da UE, participación en libros e revistas internacionais e en congresos de referencia nas liñas de investigación en que traballo». Asimismo participó como consultora académica en contratos con el Consello de Europa, y realizó estancias en múltiples universidades como Harvard, Bolonia o la Imperial College de Londres.

En su amplio currículum también se recogen puestos consultivos de relevancia en la Administración autonómica como el de vocal del Consello Galego de Universidades o el de vocal del Consejo científico del Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

En el apartado editorial, coordina la Revista de Derecho Público. Teoría y método (2025-), que define como la ‘número 1’ de las revistas de su disciplina. Además, es miembro diversos consejos científicos e editoriales de otras revistas como Indret (2021-), Revista Vasca de Administración Pública (2019-) o la Revista Catalana de Dret Ambiental.

A todo lo anterior, se suma una trayectoria consolidada en evaluación de proyectos y calidad universitaria al tener contacto con diversas agencias de evaluación como la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y también con universidades.

Su vida entre las aulas, la familia y las pasiones cotidianas

Ceense, vive en la capital gallega desde los seis años. Estuvo escolarizada en el colegio público Pío XII, donde jugó al baloncesto, y despúes en el instituto Eduardo Pondal.

Madre de dos hijos que también estudiaron en un colegio público de la capital gallega, ambos se formaron en la USC. «O rapaz é matemático e está a facer a tese no estranxeiro e a miña filla é médica e está a cursando fóra o segundo ano da especialidade de Dermatoloxía», comenta.

Cuando sus hijos eran pequeños fue fundamental «a colaboración entre o meu home, tamén catedrático de Economía da Universidade, e eu», además de las actividades de conciliación de la escuela para poder compaginar el trabajo académico con la crianza, «unha cuestión tan esixente».

En referencia a las aficiones revela que le gusta caminar y jugar al paddle. Asimismo intenta «seguir uns exercicios de pesas». El deporte lo compagina desde hace años con la asistencia a clases de costura. También le gustaría retomar el aprendizaje de acordeón, que en su día tuvo que dejar a un lado «porque me coincidía cos horarios das clases».

Si al final resulta la candidata elegida para dirigir la USC, tiene claro que una de las cosas que «máis me doería» será no poder continuar con alguna vinculación docente. «Encántame dar clases», concluye.