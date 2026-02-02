Axenda cultural: Que facer hoxe, 2 de febreiro, en Santiago?
Inauguración da exposición de fotos de Óscar Corral
Hoxe inaugúrase na Facultade de Ciencias da Comunicación unha exposición coas fotografías que fixo sobre as inundacións de Valencia Óscar Corral e que lle valeron o Premio de Fotoxornalismo Ortega y Gasset 2025. A apertura será ás 09.45 horas cun acto breve, para dar paso ás 10.00 horas a unha palestra no auditorio do centro co propio autor, que leva décadas de traballo no eido do xornalismo mesmo en Galicia como tamén fora.
Festival de Teatro Universitario
O XXX Festival Internacional de Teatro Universitario da USC, unha actividade incluída dentro da programación da Primavera Cultural, terá lugar desde hoxe ao 7 de febreiro. Ademais da Aula de Teatro da USC, nesta edición participan as escolas de teatro das Universidades de Beira Interior de Portugal, de Granada e de Mozambique. Cada uha das funcións ten lugar no Salón Teatro ás 20.30 horas, e a entrada é de balde previo paso pola billeteira. A Universidade da Beira Interior de Portugal abre o luns 2 esta edición do festival coa peza Ficções do interlúdio, de Rui Pires, unha peza en lingua portuguesa de 60 minutos de duración.
Conferencia de Ángel Carracedo
Hoxe (19:30 h.), o Ateneo de Santiago ten programada na Rúa do Vilar, 19 (Afundación) unha conferencia titulada De Mendel aos grandes proxectos xenómicos: Proxecto Xenoma Galicia, que estará impartida por Ángel Carracedo, experto internacional en xenética. Catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago (USC) dende 1990, Carracedo é dende 1998 director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas-Xunta de Galicia), centro onde se centraliza o diagnóstico xenético de Galicia con máis de 40.000 pacientes por ano e o de maior volume de España. A conferencia é de entrada libre ata encher un aforo de 100 localidades.
Concerto gratis de Bluesandiago
O nacente grupo compostelá chamado Bluesandiago, integrado por Iria Iglesias ao piano, Nicolás Otero ao clarinete e Carlos Arévalo á percusión, dan un concerto de entrada libre esta noite, ás 21.30 horas, en La Galiciana. Ofrecen un repertorio de música blues, jazz e ata composicións de swing, setlist alegre donde hai versións de temas popularizados por grandes como Paul Desmond e Joe McCoy.
