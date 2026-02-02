Carlos Baute sorprende a sus fans con una actuación improvisada en el Obradoiro

Cada vez son más las figuras reconocidas del panorama nacional e internacional que eligen Santiago como un destino de de paseo y de relax. Influencers, cantantes, músicos, actores, políticos e incluso deportistas de élite, la capital gallega atrae a personajes de todos los ámbitos.

Muchos de ellos llegan atraídos por el Camino de Santiago, mientras que otros optan por una visita más relajada, sin afrontar las exigencias de la ruta, pero disfrutando igualmente de la capital gallega y, en especial, de la Catedral.

La última figura conocida en dejarse ver por las calles compostelanas ha sido el cantante venezolano Carlos Baute, que ha sorprendido a sus fans con una actuación improvisada en pleno casco histórico.

Carlos Baute en el Obradoiro / Instagram

Carlos Baute en Santiago

El artista compartió en sus redes sociales un vídeo en el que aparece cantando y bailando uno de sus temas más recientes '¿Quién mejor que tú?'.

"Si la vida fuera una canción, ¿cuál sería la tuya?", escribió Baute junto a la publicación, que rápidamente llamó la atención de sus miles de fans.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, especialmente entre el público gallego, es el lugar elegido para grabar el vídeo: la Praza do Obradoiro, con la Catedral de fondo.

Esta no es la primera vez que Carlos Baute visita Galicia fuera de los escenarios para disfrutar de su tiempo libre. El cantante mantiene un vínculo especial con la comunidad, ya que cuenta con raíces gallegas por parte de su abuela, nacida en O Carballiño y que emigró posteriormente a Venezuela