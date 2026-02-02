David Uclés anuncia su regreso a Santiago

David Uclés acaba de anunciar su regreso a Santiago. El escritor andaluz vuelve en marzo al lugar de Galicia donde vivió casi tres años para presentar su nueva novela, "La ciudad de las luces muertas", obra galardonada con el premio Nadal (dotado con 30.000 euros) a principios de enero.

De vuelta a Galicia

Entre el 9 de febrero, inicio de esa gira promocional en Bilbao (Biblioteca de Bidebarrieta) y el 16 de mayo, David Uclés tiene cerradas ya 26 presentaciones de su nuevo libro. El martes 17 de marzo estará en Santiago en un lugar aún por concretar y el miércoles 18 en A Coruña.

David Uclés ya estuvo en la capital gallega durante el pasado mes de enero como parte del trío ganador del premio San Clemente (junto a Ledicia Costas y Lídia Jorge), organizado por el centro compostelano IES Rosalía de Castro, en colaboración con la Xunta de Galicia (Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude). Los libros distinguidos en esta nueva edición del galardón, fueron: Pel de cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), en el apartado de textos en gallego, editado por Xerais; Misericordia, título de la escritora lusa Lídia Jorge (Boliqueime, Algarve, 1946), lanzado por La Umbría y La Solana, en la convocatoria de otros idiomas; y La península de las casas vacías, de Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) publicado por Siruela, en la categoría de literatura en castellano.

Autoridades, personas colaboradoras y trío ganador del Premio Arcebispo Xoán de San Clemente / Antonio Hernández

Su nueva novela

"La ciudad de las luces muertas" es una novela editada por Destino, sello que forma parte del Grupo Planeta. "Todo empieza en la Barcelona de posguerra, cuando una joven provoca accidentalmente un fenómeno que sume a la ciudad en una oscuridad total", detallan desde el sello sobre una obra. Y añaden: "El suceso provocará que un puñado de escritores y artistas vuelvan a la vida y se crucen en encuentros improbables. Así, Picasso hará llorar a Simone Weil, y Cortázar retratará a Laforet; Gaudí barnizará a los transeúntes; Bolaño se adelantará a su muerte..."

Mensaje en redes

Así anuncia en sus redes sociales el escritor andaluz, asentado en Lavapies (Madrid) su nueva agenda de actos: "¡Lectoras, lectores! Vuelvo a recorrerme la península, esta vez no solo para llenar las casas vacías, sino para que charlemos sobre la bella Barcelona y sobre cómo iluminarnos ante el avance de la oscuridad. Por ahora, os comparto también la información de los actos de febrero. Estoy muy ilusionado por veros de nuevo".