Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos

Con el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos se suspende la huelga indefinida en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña que inicialmente estaba convocada a partir de este lunes y que se aplazó un día más para ver si las conversaciones daban sus frutos, como así finalmente ha sido.

De esta forma, queda desconvocada una huelga que afectaría a los autobuses urbanos de Santiago, a la espera de un acuerdo que permita a patronal y sindicatos (CIG, UGT y CCOO) dar por concluido el conflicto por el que los trabajadores llevan movilizándose desde finales de octubre, con una decena de paros entre diciembre y enero que alteraron significativamente la movilidad en la ciudad.

La CIG no firmará el preacuerdo

El preacuerdo ha sido alcanzado entre patronal y UGT y CCOO, si bien la CIG no lo firmará, según fuentes del sindicato nacionalista consultadas por Europa Press, que apuntan que la convocatoria de huelga está suspendida a la espera de que se lleven a cabo las asambleas de trabajadores en las que se decidirá si están conformes o no con dicho preacuerdo.

En el centro de la negociación, la actualización de un convenio laboral caducado desde hace cuatro años, y en el que la plantilla quiere que se recoja una reducción de la jornada de trabajo y de las horas de guardia que se asignan a los conductores, así como una subida salarial, y sobre lo que se ha venido discutiendo en la mesa mediadora en el Consello Galego de Relacións Laborais desde la semana pasada.

Intensas negociaciones

Tras un primer encuentro el lunes de la pasada semana del que los sindicatos salieron mostrando su decepción al señalar que la patronal no les había trasladado ninguna propuesta para avanzar en la negociación, y un comunicado un día después por parte de las organizaciones empresariales condicionando la vuelta a la mesa mediadora al cese de los actos vandálicos que aseguraban habían sufrido en varios vehículos desde que comenzaron las protestas, ambas partes intensificaron el pasado fin de semana la negociación.

Sin acuerdo y con las posturas aún muy distantes tras una jornada maratoniana el viernes, tal y como admitía en conversación con este períódico el responsable de Transportes de la Confederación Intersindical Galega, Nacho Pavón, se emplazaron para otro encuentro el sábado, en el que las centrales sindicales decidieron aplazar un día la convocatoria de huelga indefinida prevista a partir de este lunes, a la espera del resultado de la reunión mantenida este 2 de febrero en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais.

Una decisión que en palabras del delegado del transporte urbano en Santiago de la CIG, Hugo Antunes, "tomouse porque se volveu citar a mesa de negociación para o luns".

Finalmente, el preacuerdo evitará que se vivan situaciones como en los últimos paros, en algunos de los cuales además no se cumplieron los servicios mínimos fijados por la Xunta, la situación fue especialmente caótica en las inmediaciones de los recintos hospitalarios de Santiago, así como en los accesos a algunos centros escolares de la ciudad. Y lo mismo sucedió con la conexión con el aeropuerto Rosalía de Castro.