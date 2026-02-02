Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En libertad con cargos: reaparece el hombre que amenazó con un cuchillo a los transeúntes en el Toural

Fue reducido por un trabajador de reparto mientras llegaban al lugar los agentes de la Policía Local

Imagen del detenido por amenazar a los viandantes con un cuchilo este domingo en la praza do Toural

David Suárez

Santiago de Compostela

El suceso ocurrió la mañana del pasado viernes en plena zona vieja de Santiago. Varias patrullas de la Policía Local y Nacional tuvieron que personarse en la praza do Toural -donde es habitual la presencia de personas con problemas de drogodependencia- para detener a un hombre que amenazaba a los viandantes con un cuchillo y que fue reducido por un trabajador del servicio de reparto que se encontraba en la histórica plaza compostelana.

Según los testigos, todo comenzó cuando, en el transcurso de una discusión, el detenido sacó un arma blanca y comenzó a amenazar a quienes estaban cerca, increpando a todo aquél que intentaba mediar para calmar la situación. Finalmente, con la llegada de los efectivos policiales fue arrestado sin llegar a herir a nadie.

Una situación que, por momentos, extendió el miedo entre los vecinos y comercios de la zona, que ya están acostumbrados a los altercados que causan los toxicómanos instalados en el Toural. "Esto se está volviendo cada vez más peligroso; antes salían con palos, pero ahora ya aparecen cuchillos. Es un riesgo para cualquier persona que pasa por el Toural y también para los empleados del supermercado", comentó a este diario un comerciante del entorno.

Hasta la praza do Toural se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y Nacional

El detenido ya está en libertad

Tras el grave suceso ocurrido el pasado viernes, la sorpresa ha sido mayúscula este domingo entre los vecinos del Toural al ver que el detenido ya merodea de nuevo por el lugar. En una imagen enviada a EL CORREO GALLEGO, se puede ver como el hombre ha vuelto a su ubicación habitual bajo los soportales que dan acceso a la rúa do Vilar.

El detenido por amenazar con un cuchillo a los viandantes en el Toral ya se encuentra en libertad

Fuentes de la Policía Nacional confirman a este diario que, en efecto, el detenido ha sido puesto en libertad. "Se detuvo por amenazar con un arma blanca a las personas que estaban por el Toural, se puso a disposición judicial y tras los informes de una valoración psiquiátrica, han decretado ponerlo en libertad a la espera de juicio, el cual tardará en salir, por lo que de momento queda en libertad con cargos", afirman desde la Comisaría de Santiago.

En cuanto a si se incrementará la vigilancia en el Toural, estas mismas fuentes apuntan que "es una zona en la que hay bastante movimiento de zetas -vehículos policiales- pero no obstante, nadie está libre de que uno de estos viejos conocidos, coja una navaja y amenace a las personas".

