Modesta, gimnasta a los 93 años: "A mí no me duele nada"

El calendario de actividades de la Asociación de Vecinos Casa Agraria, en el barrio compostelano de Meixonfrío, reserva los martes y los jueves una hora, entre las 20.00 y las 21.00, para body fitness, que es una forma moderna de llamarle a la gimnasia de toda la vida. Esos dos días, a la sede vecinal van llegando a cuentagotas las gimnastas; en femenino, porque la mayoría son mujeres de todas las edades. Hay jóvenes treintañeras, jóvenes adultas e incluso una joven de 93 años: Modesta.

Nacida en Vigo en 1933 y vecina de Santiago desde hace tres décadas, Modesta Gómez Hernández acaba de cumplir 93 años el día 1 de enero. Pero la edad es solo un número en el DNI, porque en su caso no le impide acudir fiel a su doble cita semanal con el body fitness y emplearse a fondo.

Es una rutina que repite desde hace unos veinte años. Ya casi ni se acuerda cuando empezó, con el profesor Jorge. "El de ahora se llama Chito", explica Modesta orgullosa. Está muy contenta con él. "Hacemos ejercicios de brazos, de piernas, en el suelo...". Todo menos pesas. "No me dejan usarlas porque tengo un marcapasos desde hace 15 años, así que tengo prohibidas pesas y esfuerzos muy grandes", admite con cierto fastidio. "Aunque la verdad es que a mí no me duele nada".

Modesta trae flores a la asociación casa semana. / M.G.P.

"Tomo solo una pastilla"

Ante la presencia de jóvenes de todas las edades dentro de la treintena de alumnos, el monitor casi personaliza las clases para adaptar ritmos e intensidades. Pero admite que Modesta sigue el ritmo de la mayoría sin problema. "Se nota que lleva muchos años", reconoce Chito, que explica que sus clases no son una simple rutina de mantenimiento, sino que incluyen ejercicios de fuerza con pesas, cintas... Y Modesta puede con todo.

"Yo estou muy contenta porque el deporte es muy bueno", confiesa esta vecina de la Rúa do Tambre, a escasos metros del local social donde acude a clases. Modesta se atreve incluso a dar un consejo: "Todas las personas tienen que hacer deporte y a ser posible gimnasia, porque es mejor que andar".

En clase de gimansia en su 93 cumpleaños. / Cedida

Las pruebas están ahí. Modesta tiene una salud de hierro. "Tomo solo una pastilla pequeña al día, para la tensión", explica. "No tengo colesterol ni diabetes ni nada". "Si sigo así, sigo bien".

"Tengo gallinas y conejos"

Esta viguesa nació y se crió en la ciudad olívica junto a dos hermanos y dos hermanas, ellas ya fallecidas. En los 60 se casó con un compostelano, Santiago Peteiro, que trabajaba en Vigo como tallista para el escultor Liste. Tuvieron una hija y hoy Modesta presume "de dos nietas".

M.G.P.

Poco antes del 2000, se trasladaron a Santiago "para cuidar de mis suegros que estaban enfermos". Coincidió prácticamente con la jubilación del marido, por lo que el matrimonio ya se estableció para siempre en Compostela, en el barrio de Meixonfrío.

Allí, en su casa de la Rúa do Tambre, Modesta también se mantiene activa en su rutina del día a día. "Tengo gallinas, pollos y conejos". Y un jardín con flores donde le encanta pasar tiempo. De hecho, es la encargada de la decoración de la oficina de la asociación vecinal, según revela su presidente, Juan Granja. "Todas las semanas trae flores de su finca", dice. Lo hace, dice Modesta, "porque la asociación es como mi segunda casa".

Madruga, come de todo, toma café, sale a comer fuera... "Lo que no hago es salir a caminar", dice. Ella prefiere la gimnasia, dice. Por el deporte, y por reunirse con otras treinta vecinas y vecinos para ponerse al día. Hasta le celebraron el cumpleaños en plena clase. "Si falta Modesta falta Dios", afirman. Al fin y al cabo, "llevamos mucho tiempo juntas". Y que sea por muchos años.