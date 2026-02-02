Mr. Chu, el icónico restaurante asiático de Marcelo Tejedor, reabre sus puertas en Santiago por tiempo limitado

Era un secreto a voces para muchos compostelanos, uno que desde este martes se hará realidad: Mr.Chu, el icónico restaurante asiático de Marcelo Tejedor reabre sus puertas en la rúa das Hortas, a escasos metros de la Catedral de Santiago, por tiempo limitado.

El restaurante, conocido por sus gatos dorados de la suerte, volverá a funcionar durante solo un mes, en horario de martes a sábado, de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 horas.

Mr. Chu reabre sus puertas durante un mes en la capital gallega / CEDIDA

Los baños de Mr. Chu

Siempre sin reservas, permitirá volver a disfrutar de uno de los rincones más populares: sus baños, llenos de las icónicas decenas de Maneki-neko -gatos de la fortuna- a los que nadie se resiste a sacarles una foto.

Tras años cerrado, el mítico espacio vuelve manteniendo su reconocida estética japonesa, pero con un ambiente renovado, cálido y bañado por un aroma que a muchos se les hará conocido: el de la miel. Y es que sus paredes están revestidas por paneles de cera de abeja.

En cuanto a su oferta gastronómica, esta seguirá siendo todo un misterio: si bien sabemos que se tratará de un menú japonés en sintonía con la estética del local, este se descubrirá al sentarse a la mesa.

Noticias relacionadas

Los baños de Mr. Chu, el icónico restaurante asiático de Marcelo Tejedor / CEDIDA

Y hasta aquí podemos leer, el resto tendrá que descubrirlo el cliente por sí mismo si al acercarse tiene suerte y hay mesa libre.