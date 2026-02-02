A oposición tumba a xestión mixta do contrato da auga
O goberno local cualifica de "mágoa" que os votos de PP e PSdeG, que suman 13 determina que se adopte o sistema de concesión
A comisión para a xestión do ciclo integral da auga reuniuse este luns con resultado de cambio no modelo proposto polo Bipartito, unha xestión mixta. Na xuntanza deste 2 de febreiro a proposta do goberno local recibiu tan só oito votos a favor (BNG e Compostela Aberta) e 13 en contra (PP e PSdeG).
A proposta dos socialistas, someteuse a votación da comisión da auga o modelo de concesión. Proposta que saiu adiante cunha votación de 13 'Si' (PP e PSdeG) e oito 'Non' do goberno local. Queda agora por determinar cando poderá someterse a pleno este novo modelo, que dende o goberno local cualificou a súa voceira, Míriam Louzao, como "unha mágoa". Neste sentido a portavoz reivindiou unha vez máis que a xestión mixta "garantía un maior control público".
Críticas de todos os grupos ao executivo de Sanmartín
Xa antes da xuntanza da comisión da auga o grupo municicipal socialista amosaba a súa oposición á xestión mixta alegando "falta de informes" que a avalasen. Dende o goberno local, a concelleira Míriam Louzao aseguraba que toda a información requirida polos grupos da oposición fora achegada.
Mais as críticas á falta de transparencia e as dúbidas arredor do modelo proposto por Raxoi, que comezaron hai semanas, continuaron na xornada deste luns e acrecentáronse á vista do resultado da votación e o conseguinte cambio de modelo a concesión.
No nome dos catro edís non adscritos falou a concelleira Mila Castro, para criticar "a incoherencia do Partido Popular, que bloqueou esta opción en setembro do 2022", sendo ela mesma a concelleira responsable de Servizos Básicos, no mandato anterior, o do socialista Xosé Sánchez Bugallo.
As concelleiras non adscritas acusaron a alcaldesa Goretti Sanmartín de "empregar a comisión como cortina de fume para dilatar os prazos e á oposición como escusa para xustificarse ante os seus socios e aplicar o modelo que o BNG aplica alí onde goberna: a concesión".
Máis alá foi o edil do Partido Popular José Antonio Constenla, que afirmou que o ocorrido na xuntanza da comisión da auga deste luns "deixa en evidencia, unha vez máis, a absoluta falta de cohesión e de proxecto do chamado tripartito municipal".
Poñía así Constenla o foco en que o "socio de investidura do BNG", en referencia ao PSOE, "votou en contra deste modelo de contrato". Para o edil popular “o ocorrido confirma que o suposto pacto de perdedores nunca foi real" e engade que "Santiago carece dun goberno sólido e capaz de tomar decisións nos asuntos estratéxicos".
O PP insiste en que o ocorrido é "unha nova proba de que o tripartito foi un fraude desde o primeiro día. Nunca existiu un pacto de goberno nin un proxecto común para Santiago. O que houbo foi un pacto contra Borja Verea que cada día queda máis claro que, en realidade, é un pacto contra Santiago”.
