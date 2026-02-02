Santiago
Pegan carteis na sede do PP de Santiago: "O vandalismo non pode disfrazarse de activismo"
Varios locais do partido en diferentes puntos de Galicia amenceron este luns coas fachadas empapeladas con carteis nos que se critica a súa xestión dos incendios
A sede do Partido Popular de Santiago, na rúa San Pedro de Mezonzo, amenceu na mañá deste luns coa fachada empapelada con carteis nos que se acusa á formación de ser un "partido pirómano" e de levar "17 anos queimando Galiza". A imaxe repetiuse en locais de diferentes puntos de Galicia, unha acción que o PP tildou de "vandalización", advertindo de que "a oposición está cruzando liñas vermellas".
Ademais de Santiago, o episodio repetiuse polo menos, nas sedes de Ourense e Lugo, onde comparten espazo a cidade e a provincia, así como en Gondomar e Sada. Nalgúns casos, os feitos xa foron postos en coñecemento da Policía, sinalan desde o PP.
"Esta forma de actuar non representa a Galicia. Isto é romper co respecto, a dignidade e a educación", afirma a formación conservadora nun comunicado, remarcando que "o vandalismo non pode disfrazarse de activismo".
Estratexia de "conflitividade social"
Neste sentido, consideran que esta acción está enmarcada nunha "estratexia do independentismo galego baseada na conflitividade social", que estaría traendo este tipo de consecuencias e piden á oposición que condene firmemente estes feitos. "Pretenden instaurar na nosa Comunidade un clima de confrontación e polarización, pero nós non estamos dispostos a entrar nese xogo", afirman.
"Galicia é unha terra tranquila, de sentidiño, e a nosa fortaleza está precisamente na estabilidade, a responsabilidade e a proposta, non neste tipo de actuacións", subliñan desde o PPdeG, que xa veñen denunciando nos últimos meses o incremento das pintadas e cartelería en espazos públicos, "como se estes fosen da súa propiedade, especialmente protagonizadas por Galiza Nova e visibles en numerosas rúas das vilas e cidades galegas".
Así, instan aos responsables destes feitos "a que fagan isto nos edificios da súa propiedade e non nas sedes doutros partidos ou nos espazos públicos".
Iniciativa no Parlamento
O PP lembra que en setembro levou ao Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para "rexeitar actitudes que buscan a apropiación dos espazos públicos mediante pintadas ou empapelados con símbolos e consignas de contido ideolóxico e partidista que representan actos vandálicos". Uns actos que, argumentan, "distan moito dunha sociedade plural, libre, aberta, democrática e tolerante".
