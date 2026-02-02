Del concurso más sabroso de Santiago al concierto de Rusowsky o el Carnaval: los planes más destacados para este febrero en Compostela

El mes de febrero ya está aquí y, además de con cocidos o filloas, llega a Santiago con una marcada agenda de ocio, repleta de planes para todos los gustos y que no deja a nadie indiferente.

Desde conciertos para todos los gustos a espectáculos llenos de humor, sin pasar por alto el Carnaval o el arranque de uno de los eventos más sabrosos y esperados del año, convertirán casi cada día del mes de febrero en una excusa para no quedarse en casa, aunque el tiempo a veces no acompañe.

Desde EL CORREO GALLEGO te presentamos las propuestas culturales y de ocio más destacadas para disfrutar de este febrero por todo lo alto.

Carnaval

Sin duda, una de las citas más destacadas de este febrero compostelano será la celebración del Carnaval, donde no faltará el tradicional desfile de comparsas por las calles de la capital gallega.

Desfile de Entroido el pasado año / ECG

Aunque aún no sé conoce la programación del Entroido de este año en Santiago, lo que si se sabe es que las carrozas y comparsas desfilarán el día 17, Martes de Entroido y festivo local en Santiago.

Santiago(é)tapas

El 19 de febrero dará comienzo una de las citas gastronómicas más destacadas en la capital gallega, el concurso culinario Santiago(é)Tapas, cuya edición número 17 se extenderá hasta el 8 de marzo.

Pepe Brea, de la Bodeguilla de Santa Marta, muestra una tapa en una edición anterior / Jesús Prieto

El certamen contará este año con la participación de un total de 48 establecimientos (seis más que en la edición pasada), que elaborarán para los clientes que quieran participar un total de 72 tapas que a medida que vayan probando podrán cuñar en el Tapasporte.

Como cada año, las propuestas serán de lo más variado, con tapas tradicionales, innovadoras, dulces, saladas, sin gluten, veganas o vegetarianas.

Mentes peligrosas

"Cuatro mentes brillantes del humor se suben al escenario para diseccionar la realidad con ironía, ingenio y mucha complicidad". Así presenta el Palacio de Congresos el espectáculo 'Mentes peligrosas', que el 21 de febrero subirá al escenario a Eva Hache, Galder Varas, JJ Vaquero y Xosé A. Touriñán.

Cartel del espectáculo 'Mentes peligrosas' / Cedida

Los cuatro humoristas convertirán sus pensamientos más absurdos en un espectáculo ágil y mordaz en el que reflexión y carcajadas se mezclarán a partes iguales.

Un desternillante show lleno de humor que tendrá dos pases (18.30 y 21.00 horas) y que cuenta con entradas desde 37,50 euros.

Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad

Y del humor de Touriñán o Eva Hache al de Sergio Bezos. El cómico de La Revuelta llega a Santiago para presentar su primer show en gira: 'Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad'.

Un espectáculo en el que el cómico hablará, desde la improvisación, de sus experiencias vitales con su particular punto de vista.

La cita será el sábado 7 a las 20.00 horas en el Teatro Compostela, con entradas desde 17,60 euros.

Un mes de concierto en concierto

La música será una de las grandes protagonistas del mes de febrero, con una cita (o más bien doble cita) que sobresale sobre las demás: el doble concierto de Rusowsky los días 27 y 28.

El cantante vallisoletano, uno de los artistas alternativos más destacados del panorama musical actual y uno de los nombres del momento, ofrecerá dos conciertos en la Sala Capitol tras agotar en menos de cinco minutos las entradas para la primera cita en la ciudad.

Pero no será, ni mucho menos, el único concierto programado para este mes de febrero en Santiago, con propuestas para todos los gustos. El 4 de febrero, el protagonismo recaerá en el cruce de blues, soul, jazz y rock and roll de Los Lobos, que llevarán su amplio catálogo a la Sala Capitol (20.30). Una Sala Capitol a donde llegará al día siguiente, el jueves 5, el rapero vigués Dirty Suc para presentar su nuevo trabajo: Fillo do mar.

El día 6, en la Sala Riquela, será el turno del argentino Santiago Motorizado (21.00 horas), mientras que en la Sala Capitol se subirán al escenario los gallegos Familia Caamagno (21.30 horas). Al día siguiente, el sábado 7, el pianista James Rhodes encandilará al público en el Palacio de Congresos (20.00 horas) con su estilo único.

La Sala Capitol centrará en el resto del mes gran parte de la agenda musical con conciertos de Kadec Santa Anna (día 8, 21.00 horas), Leïti (día 12, 21.00 horas), DEF CON DOS + Grandma's Ashes (13 de febrero, 21.00 horas), Nacho Vegas (día 14, 22.00 horas), Pignoise (19 de febrero, 21.00 horas), Harlem Gospel Travellers (día 20, 20.30 horas), Segismundo Toxicómano + Moscow Death Brigade + Demenzi Social (día 21, 20.30 horas), Hens (día 26, 20.00 horas) y la mencionada doble cita de Rusowsky (27 y 28 de febrero).

Por la izquierda, de arriba a abajo: Kadec Santa Anna, DEF CON DOS, Pignoise, Harlem Gospel Travellers, Hens y Rusowsky / Cedida

Más allá de la Sala Capitol, el mes de febrero también llegará con un concierto del grupo de indie punk Anabel Lee en la sala Sonar (20 de febrero) o un cuádruple concierto del compostelano Luis Fercán en La Carrilana (día 24), Borriquita de Belém (25 de febrero), Fuco Lois (día 26) y Lucille Pub (28 de febrero).

'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos'

El Palacio de Congresos acogerá el domingo 15 de febrero una doble cita sinfónica con 'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos' como protagonistas.

En primer lugar, a las 16.00 horas tendrá lugar el show musical 'Hogwarts Magic Symphony', interpretado por la orquesta Lords of the Sound. Se trata de un viaje musical al universo 'Harry Potter' donde se reviven en directo las melodías más emblemáticas de la saga.

Carteles de 'Hogwarts Magic Symphony' y 'El Señor de los Anillos en Concierto' / Cedida

Más tarde, a las 19.00 horas, la propia orquesta Lords of the Sound presenta 'El Señor de los Anillos en Concierto', un recorrido musical por la Tierra Media a través de la inolvidable banda sonora de Howard Shore.