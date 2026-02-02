Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Santiago anuncia su voto en contra al sistema de agua propuesto por Raxoi: defiende el modelo concesional

Los socialistas pidieron al Gobierno municipal un informe sobre la viabilidad del modelo de empresa mixta. Un informe que, denuncia Guinarte, "no se les hizo llegar"

Sindo Guinarte, na sala de prensa do Concello de Santiago

Agencias

Santiago de Compostela

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Santiago, Sindo Guinarte, ha anunciado su voto en contra al sistema de agua propuesto por el Gobierno local -empresa mixta-, y defiende el modelo concesional, al considerarlo "la única opción que garantiza la inversión urgente a corto plazo". En un audio difundido a los medios de comunicación, Guinarte ha avanzado que los socialistas votarán en contra en la Comisión do Ciclo da Auga de este lunes y defenderá como alternativa el modelo concesional.

Según ha recordado, en la pasada reunión los socialistas pidieron al Gobierno municipal un informe sobre la viabilidad del modelo de empresa mixta que el ejecutivo local defiende a partir de un estudio encargado a la Universidade da Coruña. Un informe que, denuncia, "no se les hizo llegar" y considera "fundamental".

En este contexto, y teniendo en cuenta el estudio anterior, hecho en el mandato socialista, que apunta a que "el sistema concesional es el único modelo que garantiza unas inversiones que son absolutamente necesarias a corto plazo", solicitan para el ciclo del agua que el modelo que se adopte en el Pleno sea el concesional.

"No es una posición ideológica, es una posición basada en la realidad de las circunstancias de Santiago", ha concluido el portavoz socialista.

Alba Nogueira, candidata a reitora da USC: «Sempre estiven moi implicada na vida participativa universitaria»

