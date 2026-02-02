Neonatología de Santiago refuerza su liderazgo estatal en calidad y complejidad asistencial

El Servicio de Neonatología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), centro de referencia autonómico y estatal para diversos tipos de enfermedades, acaba de revalidar la certificación del sistema de gestión de calidad en base a la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015, lo que refuerza su liderazgo en calidad y complejidad asistencial dentro del sistema sanitario español.

Una revalidación que ya venía obteniendo Santiago desde que en 2019 se sometió por primera vez a esta acreditación internacional y que ostentaba a nivel nacional desde 2016, si bien en esta ocasión tocaba superar todos los controles como si de la primera vez se tratara, puesto que así lo establece la norma de forma periódica, con auditorías internas y externas. El resultado, la acreditación de Neonatología como un servicio que cumple con los requisitos de gestión de calidad en los procesos de atención sanitaria a los pacientes ingresados, tanto en la UCI neonatal como en los cuidados intermedios y la hospitalización general, así como en su banco de leche materna.

Importancia de la evaluación constante

Interrogada sobre lo que representa para el servicio que dirige este exigente reconocimiento, Luz Couce destaca en conversación con EL CORREO GALLEGO que en este caso «no se trata solo de tener una acreditación, lo importante es la evaluación y ver que los resultados en cuanto a calidad y complejidad en la atención se adaptan también a lo exigido por otros organismos», e incide en que lo interesante es que «cada año te valoran y vas incluyendo propuestas para el siguiente, con lo cual un procedimiento que a lo mejor ya mantenías por inercia desde dentro, lo haces también comparándote con otros centros, y es muy positivo».

Dos mil bebés anuales

En Neonatología del CHUS lo es porque, además de superar con éxito todas las evaluaciones, éstas los sitúan en los primeros puestos en cuanto al nivel máximo de calidad y complejidad, y ello en un hospital que no tiene un número elevado de bebés, puesto que atiende anualmente a unos dos mil, entre los que nacen en el Clínico y los que son enviados de otras áreas sanitarias, incluyendo grandes prematuros, que son los considerados desde las 23 semanas de gestación. Cuentan para ello con la tecnología más innovadora, pero también con un equipo que, como subraya Luz Couce, «demuestra un compromiso con la excelencia muy elevado, y siempre está dispuesto a ayudar».

"Todo el equipo demuestra un compromiso muy elevado con la excelencia" Luz Couce — Jefa del Servicio de Neonatología del CHUS

El resultado, el liderazgo desde Santiago de un servicio que le llevó a ser nombrado por la Comisión Europea centro experto europeo miembro de la red europea MetabERN por primera vez en 2017 y que volvió a revalidar en 2022 por otros cinco años. Es además unidad de referencia a nivel estatal desde 2015 para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas, así como de referencia a nivel autonómico desde 2024 junto con el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo para la realización de vídeo polisomnografías de neonatos de menos de un mes con síndromes complejos con trastornos respiratorios graves, al igual que en hipotermia terapéutica.

Destacadas distinciones nacionales e internacionales

Cuenta con numerosas distinciones, entre ellas el premio BIC al mejor servicio en atención al paciente en tres de los cuatros años en los que se otorgó, la acreditación de la fase 2D del Programa Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento y Lactancia, y el reconocimiento de dos Buenas Prácticas Clínicas en atención al paciente por parte del Sistema Nacional de Salud.

Datos que avalan el nivel del servicio al frente del que se encuentra Luz Couce, quien no olvida su faceta como directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) para reivindicar que «la excelencia asistencial ha de ir muy ligada a la investigación porque contribuye a que se desarrollen mejores ideas para atender a tus niños», y más si, como sucede con Santiago, la investigación neonatal se sitúa en el podio a nivel estatal, sino en el primer puesto.

La acreditación internacional ahora revalidada fue entregada recientemente a Neonatología en el Clínico, en un acto con la presencia del gerente del área sanitaria, Ángel Facio; la directora de Enfermería, Isabel Campos; el subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía, Juan Manuel González; la propia Luz Couce y la supervisora de Neonatología, Pilar Fernández, junto a miembros del equipo.

Formación para padres en la Escuela de familias

Galardonada el año pasado en la III Xornada de humanización da asistencia sanitaria de Galicia, la Escuela de Familias de Neonatología del CHUS nacía en abril de 2024 como una iniciativa pionera dentro del sistema hospitalario autonómico, fecha desde la que ha ido aumentando progresivamente su programa de formación para padres. Ambicioso proyecto a través del cual se imparten a diario, de lunes a viernes, talleres muy prácticos centrados en temas relacionados con el cuidado de los pequeños como la reanimación básica o el porteo, y que «se va adaptando a lo que los padres nos plantean, buscando responder a sus necesidades», subraya Luz Couce.

Abierto a todas las familias de Neonatología, su objetivo es ofrecerles el mejor asesoramiento y formación en buenas prácticas en cuanto a cuidados.

Protocolos específicos en permanente actualización

Dentro también del ámbito formativo, el servicio compostelano está inmerso en la edición de un nuevo libro con protocolos específicos para su personal que actualizan anualmente. Y es que, aunque como apunta su máxima responsable, «los tenemos online, nos gusta también disponer de ellos en formato papel porque resulta muy cómodo para las guardias».

A ello se añaden los libros a disposición de las familias con bebés que requieren de unos cuidados de especial complejidad, como pueden ser grandes prematuros. Publicaciones en las que se incluyen casos de situaciones familiares similares contando su problemática, de forma que les puedan servir de ayuda.