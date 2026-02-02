Trasladado a la unidad de quemados de A Coruña el herido en la explosión de gas del edificio de Vista Alegre

El hombre herido este sábado en Santiago como consecuencia de una explosión de gas en una vivienda de dos plantas situada en la rúa Vista Alegre ha sido trasladado a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). Tras el suceso, el varón fue trasladado con quemaduras al Hospital Clínico de Santiago y, tras una primera atención, fue derivado al centro de referencia en Galicia para este tipo de cuidados sanitarios.

Antonio Hernández

La deflagración en el inmueble también afectó a los dos edificios colindantes, que tuvieron que ser desalojados. Los servicios de emergencias tuvieron constancia de este incidente poco antes de las siete de la tarde, momento en el que recibieron la llamada de varios particulares alertando de la situación y solicitando ayuda. Los bomberos de la capital gallega atendieron la emergencia, a la que también se desplazaron varias ambulancias con profesionales de urgencias sanitarias.

La explosión se produjo en un inmueble de dos plantas alrededor de las 19.00 horas del sábado, y los vecinos de los dos edificios colindantes fueron desalojados por precaución. / Antonio Hernández

Una vez allí, el operativo constató la existencia de una persona herida con múltiples quemaduras y de importantes daños materiales en el inmueble. Aunque todavía se están investigando las circunstancias de este suceso, los bomberos indicaron que podría deberse al estallido de una bombona.

Tras el incidente, edificio fue precintado debido a que "no reúne las condiciones de habitabilidad". Desde el Concello indicaron que se tomó esta decisión después de que bomberos, policía y técnicos municipales evaluasen este domingo el estado del edificio para comprobar si existían daños estructurales.