MÚSICA

Urko, grupo compostelano de metal, presenta este sábado su nuevo disco

Es un álbum llamado ‘A semente do caos’. | Tocan en la sala Moon con Godsin

Urko

Urko / Cedida.

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Tras tocar el pasado 17 de febrero por primera vez en la vecina tierra de Portugal, en Louro, Urko vuelven a los escenarios de casa. El grupo de Santiago de metal, presenta esta semana su nuevo disco, A semente do caos. Dan un concierto el sábado 7 de febrero en la sala Moon, a las 21 horas, con entradas ya a la venta al precio de 10 euros.

Nexo con Portugal

Urko actúan junto a Godsin, banda lusa a la que devuelven la invitación, ya que también compartieron escenario en esa reciente cita en el país vecino.

Urko son un trío picheleiro formado por el vocalista y líder Mario César Vila, que asume la guitarra y las voces, a la vera de Pat (bajo y voces) y Rafa Varela Fulas (batería y coros). Capítulo II: A semente do caos es un disco de tralla formado por ocho temas.

Trío curtido

Urko son un combo curtido. Vila pasó por bandas como Túzaros, Invivo o Desequilibrio Mental, igual que su compañero bajista estuvo en Medomedá, Biribirlocke y Flúe, y el batería en Tungsteno y Flúe. La banda santiaguesa sacó su anterior trabajo en el año 2024, un EP llamado Capítulo I: Retorno do Abisal.

Antes lanzaron Para ti, cover de un tema original de Ruxe-Ruxe que formó parte del disco 25 anos ruxindo: tributo a Ruxe-Ruxe (2021). Durante el pasado año, aparte de actuar en la sala Capitol (dentro del festival del noveno aniversario del Inferno Rock Bar, con Aphonnic y Su Ta Gar), Urko también repartieron sus riffs y voces guturales en Cangas (Pub The Trooper) o Ferrol (CS Artabria).

