A Xunta licita melloras na climatización da residencia José Otero de Santiago

En xuño de 2025 o sindicato USO denunciaba que tanto maiores coma persoal do centro "levan anos soportando temperaturas por riba dos 27 graos"

Residencia de maiores José Otero, situada no barrio da Pontepedriña

Residencia de maiores José Otero, situada no barrio da Pontepedriña / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

O Consello da Xunta autorizou este lunes a licitación do contrato de obras para a mellora do sistema de climatización da residencia de maiores pública autonómica José Otero, situada na rúa Escultor Camilo Otero, e que ten unha capacidade de 150 prazas.

Segundo informa o goberno autonómico, o orzamento base de licitación é de "case 230.000 euros" e o prazo de execución das obras de mellora é de dous meses. O contrato para estas actuacións está publicado no perfil do contratante e vai supor "o relevo dos actuais equipos de climatización situados no sótano do edificio por uns novos que se instalarán na cuberta do mesmo".

Con esta renovación, afirman dende a Xunta, "garántese o confort térmico necesario para este tipo de instalacións e, con el, o benestar das persoas residentes".

Estas obras están sufragadas con fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea (NextGenerationEU) e enmárcanse na aposta do Goberno galego "en pro da atención das personas maiores", neste caso, a través da mellora e do acondicionamento das residencias da rede pública autonómica.

Noticias relacionadas y más

Melloras que xa a mediados do pasado mes de xuño reclamaba o sindicato USO -Unión Sindical Obreira- ao tempo que denunciaba que tanto os maiores residentes na José Otero coma o persoal traballador da mesma leva "anos soportando temperaturas por riba dos 27 graos". En aquel momento o sindicato reclamoulle non só á Xunta, senón tamén á multinacional privada que xestiona a residencia (DomusVi) que procedesen "a instalar un sistema de climatización" de acordo coa normativa vixente, relativa a riscos laborais. 

