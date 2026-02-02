La Xunta transfiere al Concello de Santiago la carretera de San Lourenzo a Vidán

La Xunta de Galicia aprobará este lunes el cambio de titularidad a favor del Concello de Santiago de cuatro carreteras y variantes de carreteras, todas ellas de titularidad provincial, que suman un total de 2,3 kilómetros de longitud, «xunto co seu dominio público viario».

En concreto, se transferirá la carretera DP-7801 de San Lourenzo a Vidán, con una longitud de 1,2 kilómetros «e unha variante desta estrada, de 285 metros». Se trata de un vial que transcurre por las inmediaciones del Campus Sur de la Universidade de Santiago (USC) y conecta la zona de San Lourenzo con el sur de la ciudad.

Hospital Provincial

La Administración autonómica también cederá la DP-7805 de acceso al Hospital Provincial (545 metros) «e a DP-7806, rampla ao Avío (273 metros de lonxitude)».

El Consello da Xunta autorizará este lunes el decreto por el que se aprueba la «transferencia de estes viarios a prol do Concello de Santiago», que se tramita «de acordo co previsto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, que establece a súa aprobación por decreto da Xunta, a proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas como competente en materia de estradas, e logo do acordo entre as administracións implicadas». Desde el Gobierno gallego indican que «o departamento de Infraestruturas da Xunta ten entre as súas funcións a tramitación dos cambios de titularidade das estradas incluídas nas redes dependentes da comunidade autónoma e das entidades provinciais e locais».

Trabajos de mantenimiento

Una vez se apruebe esta transferencia, el Concello de Santiago asumirá los trabajos de conservación y mantenimiento de los cuatro trazados que cambiarán de titularidad.