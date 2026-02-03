El Camino de Santiago: un puente educativo y cultural entre España y Estados Unidos

El Camino de Santiago se consolida como un poderoso vínculo entre España y Estados Unidos gracias a un proyecto educativo y social que trasciende fronteras, culturas y generaciones. Así quedó reflejado en la presentación en Miami del documental Camino de Santiago: un puente cultural entre España y Estados Unidos, una iniciativa impulsada por María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University y de la International Studies Foundation (ISF), y respaldada por el Consulado de España en un acto celebrado en la emblemática Freedom Tower. Más que una ruta histórica, el Camino se presenta aquí como una experiencia formativa en valores, una herramienta de transformación humana y un espacio de encuentro intercultural que conecta a jóvenes de ambos lados del Atlántico.

El documental pone el foco en el Programa Camino de Santiago, uno de los proyectos más inspiradores promovidos desde la International Studies Foundation. A través de esta iniciativa, jóvenes de entornos vulnerables tienen la oportunidad de recorrer la ruta jacobea como una experiencia educativa y vital que fomenta la resiliencia, el autoconocimiento, la convivencia y el respeto mutuo. “El Camino no es solo un trayecto físico, sino un proceso interior que enseña a perseverar, a convivir y a descubrir al otro”, explica Díaz de la Cebosa. Bajo su liderazgo, el programa ha permitido que cientos de estudiantes vivan una experiencia que integra educación, espiritualidad, servicio y aprendizaje ético, convirtiendo el Camino en una auténtica escuela de vida.

Un liderazgo humanista al servicio del Camino

Doctora en Humanidades, María Díaz de la Cebosa ha orientado su trayectoria profesional a situar la educación como motor de cambio social. Desde la presidencia de CIS University —cargo que ocupa desde 1998— y de la International Studies Foundation desde 2017, ha impulsado programas que combinan formación académica, cultura y compromiso social, con un impacto directo en miles de jóvenes en Europa y Estados Unidos. El proyecto del Camino de Santiago resume esta visión: una propuesta educativa que une tradición, valores humanos y cooperación internacional, reforzando el papel del Camino como patrimonio cultural vivo y como lenguaje común entre distintas culturas.

Este enfoque humanista se extiende también a otras iniciativas lideradas por la Díaz de la Cebosa, como la Fundación RFK Human Rights España, creada en honor a Robert F. Kennedy, desde la que se promueve la defensa de los derechos humanos y el liderazgo ético entre los jóvenes.

Asimismo, su ONG Cruzada por los Niños refuerza este compromiso con la infancia más vulnerable a través de proyectos educativos, culturales y sanitarios en distintas partes del mundo, alineados con los valores de solidaridad y dignidad humana que inspiran el espíritu del Camino.

Un puente cultural entre dos continentes

El acto de presentación del documental en Miami reunió a destacadas personalidades del ámbito académico, diplomático y social, entre ellas Madeleine Pumariega, presidenta de Miami Dade College, y la cónsul general de España, Belén Alfaro. El encuentro subrayó el papel del Camino de Santiago como símbolo de diálogo, entendimiento y cooperación internacional.

A través de este proyecto, el Camino se reafirma no solo como una ruta histórica, sino como un puente cultural y educativo entre España y Estados Unidos, impulsado por una visión que apuesta por formar mejores personas para construir un mundo más justo, solidario y humano.