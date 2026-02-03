Las candidatas a rectora de la USC encaran la última semana de campaña

El próximo martes 10 de febrero concluye la campaña electoral de las cuatro candidatas a dirigir la Universidade de Santiago. Así, Alba Nogueira, Maite Flores, Rosa Crujeiras y María José López Couso encaran esta semana los últimos encuentros públicos en distintas facultades y centros del Campus de Santiago y de Lugo para dar a conocer sus proyectos, y asimismo escuchar de primera mano las inquietudes y propuestas de la comunidad.

Hasta esa fecha, se pueden consultar las páginas web de las cuatro candidatas dendro del apartado ‘Participación e procesos electorais’, en Elección de reitora 2026.

El día 11 será la jornada de reflexión, previa a la votación del día 12 que será por vía electrónica en horario ininterrumpido desde las 9.00 hasta las 18.00 horas. Son 28.326 los miembros de la comunidad universitaria de la USC que podrán votar para elegir a la primera rectora de los 530 años de historia de la institución, siendo la 'numero 21' del conjunto de universidades públicas y privadas de España. Del total, 1.354 personas son profesorado doctor con vinculación permanente; 1.241 pertenecen al sector II (restantes categorías de personal docente e investigador), sumando así 2.595 personas dentro del colectivo del PDI; 24.158 del sector III (alumnado matriculado en titulaciones oficiales) y 1.573 del sector IV (personal de administración y servicios, PTXAS).

Será el viernes 13 cuando la Comisión Electoral Central proclamará a la ganadora. Si ninguna supera el 50 % de los votos ponderados, los comicios irán a una segunda vuelta. Así, el 11 de marzo concurrirán las dos candidatas más apoyadas en la primera votación. Las señaladas tendrán del 27 de febrero hasta el 9 de marzo tiempo para captar más apoyos con una segunda campaña. La proclamación definitiva de la nueva rectora sería el 23 de marzo.