De arrasar en la Igrexa da Universidade a hacer 'sold out' en la Capitol en menos de una hora

A finales del noviembre pasado la zona vieja de Santiago presentaba una curiosa estampa: una cola kilométrica de jóvenes que copaban los alrededores de la Igrexa da Universidade de Santiago. Y no, a pesar de ser un jueves universitario, el motivo no era ese.

Las colas, que llegaban hasta Caldeirería, respondían al concierto que el joven 9Louro daba en la Igrexa da Universidade. Englobado dentro del Outono Cultural de la USC, el concierto superó todas las expectativas, dejando a decenas de adolescentes a las puertas de la Igrexa.

Concierto 9Louro en Santiago

Para quien todavía no ha escuchado hablar de 9Louro, tras el nombre artístico se encuentra el joven artista Martín Louro (Louro, Muros, 2004) que, tras el lanzamiento de su primer LP, Nove Noves, seguido de su segundo trabajo junto a Kid Mount, Amor y otras drogas, no ha dejado de ganar adeptos; consolidándose como uno de los artistas gallegos más prometedores del panorama actual.

Luego de arrasar en la Igrexa da Universidade, el joven artista anunciaba un concierto en Santiago para dar a conocer su próximo trabajo y en el que aludía a todos aquellos que no pudieron disfrutar de su espectáculo.

"Vémonos a prinsipios de 2026 nunha sala aljo mais jrande...", desvelaba a través de X, un pequeño spoiler que se materializará en el concierto que dará en la Sala Capitol.

A este respecto, este mismo martes salían a la venta las entradas, que se agotaron en menos de una hora. Un sold out que constata la fuerte irrupción de 9Louro en el panorama musical actual.

Bajo el nombre de A Nuite Dos Non Mortos, el concierto está programado para el próximo 19 de marzo a las 21.00 horas en la popular sala de conciertos compostelana.

De 'Pelijroso' a 'Nin Me Emosiono'

En él presentará en directo su último proyecto, AMORRER, y en el que "traerei conmijo varios invitados, muitas sorpresas e merch exclusivo", según ha avanzado el propio artista a través de sus redes sociales.

"Está pasando todo tan rápido que non me da tempo a asimilalo...Toco na sala na que cresín vendo aos meus artistas favoritos, soñeino con tanta forsa que se fixo realidá", confesaba el joven en su Instagram.

Si bien habrá que esperar hasta el 19 de marzo para conocer todo lo que 9Louro tiene preparado, hasta el momento el joven ha adelantado algunos de los temas que conformarán su nuevo proyecto y que ya están dando que hablar: Pelijroso, Estaremos mortos, Cando Sea y Nin Me Emosiono.