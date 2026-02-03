Conciertos de febrero en Santiago: de Los Lobos a James Rodhes

La capital de Galicia ha perdido, veremos si para siempre, ese rincón de conciertos que durante décadas fue la sala Nasa y luego la Malatesta, local este último cuyos responsables dejaron la llave hace días, un silencio que contrasta con una agenda musical que sigue latiendo fuerte en Santiago de cara al mes de febrero.

En el Riquela Club, el viernes 6 de febrero hay cita con Santiago Motorizado (Santiago Ariel Barrionuevo), líder del grupo indie rock El Mató a un Policía Motorizado, a quienes vi en Capitol hace años durante un show sobresaliente; ojo, debería gustar a fans de Los Planetas, verle vale 18 euros. Y ahí mismo, esa trapera y rapera que anda por las calles de Santiago llamada Queen Rendi, presenta el día 20 un disco titulado Zorra Despiadada, con entradas en oferta en su web a 7 euros y venta anticipada a 10 euros y a 13 en taquilla, show especial para esta manchega afincada en Compostela. Entre los 15 temas de ese álbum se incluyen 4 en gallego. Y el 27 en Riquela, Tona (10 euros), con Miguel Cernadas (Terbutalina) a la voz.

Casa das Crechas

Y en el pub Casa das Crechas, el sábado 7 de febrero hay un concierto de Böj para presentar su nuevo disco, llamado Hora zulú, con entradas a 8 euros. Son una banda folk con Ricardo Mouriño (gaitas, flautas), Fausto Escrigas (bouzouki), Rubén Gómez (guitarra), Pablo Vergara (bodhrán) y Cibrán Seixo (violín). Además, en ese mismo local, cada domingo a las 20 horas (10 euros), cita con el jazz de Sumrrá y un nuevo trabajo cuyo título es un juego de letras y números: Revoluti8n.

Este martes 3 de enero, dentro del ciclo de jazz Agustito, en el pub Camalea, actúan Pablo Seoane al piano y Martín Otero a los teclados, a las 21.30 horas, con entrada a 7 euros; y el martes 10, en la Borriquita de Belem, show de Manuel Gutiárrez al piano (misma hora y precio); y de nuevo en el Camalea, el 24, por 8 euros y la citada hora, se puede escuchar al Alejandro Vargas Trío, es decir: Alejandro Vargas (piano), Reynier Aldana (bajo) y Carlos Freire (batería).

Criado en el circuito de bares de Santiago, Luis Fercán ya sabe lo que es patearse casi toda la península e incluso lo que es girar por México, y ahora prepara varias fechas en Santiago, en locales del casco histórico. Toca el 24 febrero en el Café La Carrilana, el 25 en la Borriquita de Belem, el 26 en el Fuco Lois y el 28 en el pub Lucille, un tour denominado Santiago: Os 5 de sempre, que retoma una idea que va camino de ser una tradición en su carrera, la de abrigarse con la gente cercana antes de retomar su camino de trovador por mil ciudades con la presentación de su nuevo disco, Cerezos en flo». Hay ya entradas a la venta a 17 euros para cada noche.

Sala Capitol

En la sala Capitol, la de mayor aforo en nuestra ciudad (800 personas), tocan Los Lobos el 4 de febrero, una banda que domina el rock and roll de ecos chicanos y que sin vivir sus mejores días de fama tiene una notable trayectoria: El 5, actúa ahí Dirty Suc; el 6, Familia Caamagno, jugando en casa para presentar Disco Comarcal; el 8, Kadec Santa Anna; el 13, Def Con Dos, que celebra los 30 años del disco Alzheimer; el 14, el cantautor folk pop astur Nacho Vegas, con su nuevo disco Vidas semipreciosas y sold out desde hace días; el 19, Pignoise, banda punk pop que lidera el ex jugador del Real Madrid, Álvaro Benito; el 20, The Harlem Gospel Travelers; el 21; llega la segunda fecha del festival de aniversario del Inferno Rock Bar, con Segismundo Toxicómano (banda punk rock de Vitoria - Gasteiz, Moscow Death Brigade (Moscú) y Demenzia Sozial (formación de A Coruña); el 26, Hens, con una gira denominada Una Mudanza Tour; el 27 y 28, Rusowsky (dentro del ciclo Beatout Xtra con Son Estrella Galicia), doble fecha ya con el papel agotado.

Hueco para la música clásica y la nostalgia

Por otro lado, el pianista James Rhodes, aunque se dedique a la música clásica, tiene tal rango de estrella pop que entra bien en esta agenda ya que está en medio de una gira titulada Manía, que le lleva a plasmarse el domingo 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones, con entradas desde 41,80 euros y un programa que incluirá composiciones de Chopin, Brahms y Rachmaninov.

Y en esa misma línea, el viernes 13, hay una actuación especial de la Real Filharmonía y el Kebyart (cuarteto de saxofones) en el Auditorio de Galicia para mostrar el Philip Glass: Concierto Grosso, una obra orquestal contemporánea con tres movimientos y alma minimalista (15 euros o 21 € con petisco y bebida) que gana eco al ser su estreno en España.

Y el 19 de febrero, a las 21 horas, gratis, en la Iglesia de la Universidad, concierto folk de Alana, dentro de la Primavera Cultural de la USC. Además, en clave de nostalgia pop, el proyecto De Mocedades a El Consorcio, se escenifica en el Palacio de Congresos el 13 de febrero, con tickets desde 35 euros.

Y más miradas al ayer, el espectáculo Legend alive: tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston, cobra vida el 21 de febrero en el Teatro Compostela, con boletos desde 18,70 euros y versiones de hits de esos añorados iconos del pop rock de los años 80 y 90.