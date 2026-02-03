Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de BusesExplosión Vista AlegreCocido de LalínConciertos Santiago
instagram

Estudantes da USC pídenlle a Crujeiras a retirada de Luis Míguez da súa candidatura a reitora

Ao proposto como secretario xeral atribúenlle un "patrón reiterado de discursos excluíntes, con expresións homófogas, contrarias a dereitos fundamentais e incompatibles coa universidade" nun blog persoal

Estudantes da Universidade de Santiago no Campus Sur.

Estudantes da Universidade de Santiago no Campus Sur. / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

Sete estudantes da USC de diferentes facultades dos campus de Santiago e Lugo que crearon unha conta en Instagram co fin de trasladar á comunidade universitaria información sobre as catro candidatas a reitora durante o periodo electoral pídenlle a Rosa Crujeiras a retirada de Luis Míguez, como secretario xeral, da súa candidatura por difundir discursos de odio nun blog persoal.

“Non falamos dunha cita illada nin dunha discrepancia ideolóxica puntual, senón dun patrón reiterado de discursos excluíntes, con expresións homófobas, contrarias a dereitos fundamentais e incompatibles cos valores da universidade pública”, inciden nun comunicado en Instagram.

Sinalan que nos seus escritos exprésanse posicións contrarias ao dereito ao aborto, contra a igualdade de xénero, contra a diversidade lingüística e cultural e contra os dereitos das persoas LGTBI.

Noticias relacionadas

Así instan a Rosa Crujeiras a  “que deixe constancia de que non comparte estes posicionamentos”.

TEMAS

  1. Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
  2. Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
  3. Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
  4. Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
  5. Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
  6. Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
  7. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  8. Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España

O pleno de febreiro: data de Raxoi para debater a xestión da auga

O pleno de febreiro: data de Raxoi para debater a xestión da auga

La Xunta sitúa en verano la entrega de 60 viviendas protegidas en Lamas de Abade y O Castiñeiriño

Estudantes da USC pídenlle a Crujeiras a retirada de Luis Míguez da súa candidatura a reitora

Estudantes da USC pídenlle a Crujeiras a retirada de Luis Míguez da súa candidatura a reitora

A USC abre as súas portas a máis de 5.000 estudantes de toda Galicia

A USC abre as súas portas a máis de 5.000 estudantes de toda Galicia

Herido el conductor de un patinete eléctrico tras ser atropellado por un coche en Santiago

Herido el conductor de un patinete eléctrico tras ser atropellado por un coche en Santiago

Así es el parador de Santiago que sedujo a Mick Jagger y que ahora busca ser el mejor hotel de España

Así es el parador de Santiago que sedujo a Mick Jagger y que ahora busca ser el mejor hotel de España

Las candidatas a rectora de la USC encaran la última semana de campaña

Las candidatas a rectora de la USC encaran la última semana de campaña

El Camino de Santiago: un puente educativo y cultural entre España y Estados Unidos

El Camino de Santiago: un puente educativo y cultural entre España y Estados Unidos
Tracking Pixel Contents