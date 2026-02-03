Estudantes da USC pídenlle a Crujeiras a retirada de Luis Míguez da súa candidatura a reitora
Ao proposto como secretario xeral atribúenlle un "patrón reiterado de discursos excluíntes, con expresións homófogas, contrarias a dereitos fundamentais e incompatibles coa universidade" nun blog persoal
Sete estudantes da USC de diferentes facultades dos campus de Santiago e Lugo que crearon unha conta en Instagram co fin de trasladar á comunidade universitaria información sobre as catro candidatas a reitora durante o periodo electoral pídenlle a Rosa Crujeiras a retirada de Luis Míguez, como secretario xeral, da súa candidatura por difundir discursos de odio nun blog persoal.
“Non falamos dunha cita illada nin dunha discrepancia ideolóxica puntual, senón dun patrón reiterado de discursos excluíntes, con expresións homófobas, contrarias a dereitos fundamentais e incompatibles cos valores da universidade pública”, inciden nun comunicado en Instagram.
Sinalan que nos seus escritos exprésanse posicións contrarias ao dereito ao aborto, contra a igualdade de xénero, contra a diversidade lingüística e cultural e contra os dereitos das persoas LGTBI.
Así instan a Rosa Crujeiras a “que deixe constancia de que non comparte estes posicionamentos”.
