Hallan dos bombonas de butano fugando tras la explosión en la vivienda de la rúa Vista Alegre de Santiago

La explosión registrada el pasado sábado en una vivienda situada en el número 76 de la calle Vistalegre, en Santiago, continúa bajo investigación mientras se van conociendo nuevos detalles sobre lo ocurrido. Tal y como confirmaron los servicios de emergencia en las primeras horas, el suceso tuvo su origen en una explosión de gas. Sin embargo, este lunes han trascendido nuevos datos aportados por fuentes del cuerpo de Bomberos que podrían resultar clave para esclarecer las causas del siniestro.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, cuando los bomberos accedieron al inmueble tras la deflagración localizaron dos bombonas de butano que estaban perdiendo gas. Estas se encontraban en la parte trasera del edificio, concretamente en la zona donde se situaba la cocina de la vivienda afectada. Por el momento se desconocen los motivos por los que ambos recipientes estaban fugando, una circunstancia que está siendo analizada dentro de la investigación abierta.

La explosión provocó importantes daños estructurales en el inmueble. De acuerdo con fuentes de los bomberos, parte de la cubierta y de la fachada posterior del edificio —la que no es visible desde la vía pública— colapsaron a consecuencia del impacto. Esta situación llevó a las autoridades a precintar el edificio, al no reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la habitabilidad de los vecinos.

En paralelo, la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía regresó este lunes al lugar del suceso para continuar con las inspecciones técnicas. La primera intervención, realizada en la noche del sábado, se vio limitada por la falta de visibilidad y por los riesgos derivados del estado del edificio, por lo que los agentes decidieron retomar los trabajos con luz diurna y mayores garantías de seguridad. La investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

Para los investigadores será fundamental también el testimonio de la persona que resultó herida grave en la explosión. El afectado sufrió quemaduras de consideración en gran parte del cuerpo y fue trasladado inicialmente al Hospital Clínico Universitario de Santiago. Este lunes fue derivado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde ingresó en la unidad especializada en el tratamiento de grandes quemados.

Fuentes policiales han señalado que, pese a la gravedad de las lesiones, el herido no se encuentra en estado crítico y se confía en su recuperación. Su declaración será clave para reconstruir lo ocurrido en el interior de la vivienda en los momentos previos a la explosión y para avanzar en el esclarecimiento definitivo de las causas del siniestro.