Herido el conductor de un patinete eléctrico tras ser atropellado por un coche en Santiago

Ha ocurrido en la avenida Rosalía de Castro a primera hora de la mañana

El atropello ha sucedido poco antes de las 09:00 horas en la avenida Rosalía de Castro

El atropello ha sucedido poco antes de las 09:00 horas en la avenida Rosalía de Castro / Cedida

David Suárez

Santiago de Compostela

Nuevo atropello este martes en Santiago. El suceso se ha producido a primera hora en la avenida Rosalía de Castro, cuando el conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido después de ser embestido por un coche.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han confirmado a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso de este accidente en torno a las 08:55 horas, alertando de que uno de los implicados necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el punto del siniestro se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias para atender al herido, así como la Policía Local de Santiago, la cual deberá investigar ahora el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores implicados en este atropello.

