Herido el conductor de un patinete eléctrico tras ser atropellado por un coche en Santiago
Ha ocurrido en la avenida Rosalía de Castro a primera hora de la mañana
Santiago de Compostela
Nuevo atropello este martes en Santiago. El suceso se ha producido a primera hora en la avenida Rosalía de Castro, cuando el conductor de un patinete eléctrico ha resultado herido después de ser embestido por un coche.
Fuentes consultadas del 112 Galicia han confirmado a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso de este accidente en torno a las 08:55 horas, alertando de que uno de los implicados necesitaba asistencia sanitaria.
Hasta el punto del siniestro se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias para atender al herido, así como la Policía Local de Santiago, la cual deberá investigar ahora el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores implicados en este atropello.
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España