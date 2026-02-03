Santiago
Raxoi confirma a paralización do contrato do transporte urbano ata a resolución dos recursos
O prazo de presentación de ofertas queda suspendido coa previsión de ser ampliado posteriormente
A Xunta de Goberno do Concello de Santiago confirmou onte a paralización do prazo de presentación de ofertas no concurso para a prestación do servizo de transporte urbano. A decisión formalizouse logo de ser anunciada pola alcaldesa Goretti Sanmartín a semana pasada a raíz da presentación de cinco recursos contra os pregos ante o Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal).
Ampliación do prazo cando se resolva o recurso
Segundo explicou a voceira do goberno local, Míriam Louzao, o Tacgal ditou unha medida cautelar de suspensión do procedemento, que «significa que non se pode completar en tanto non se resolvan estas cuestións que se alegan» nos recursos. A lei establece que non afectaría ao prazo de presentación de ofertas, que remataría o 9 de febreiro, pero Raxoi decidiu paralo ata que se pronuncie o tribunal. Chegado ese momento, e se a resolución non obriga a unha paralización definitiva, «decidiremos ampliar o prazo razoablemente», indicou Louzao.
A voceira subliñou que esta decisión tomouse co obxectivo de «garantir a transparencia e a igualdade entre todas as empresas que poidan estar interesadas». En paralelo á resolución dos recursos, Louzao sinalou que desde os servizos técnicos «estase respondendo ás preguntas formuladas polas empresas concursantes».
Louzao: «Vai prosperar en ben do interese público»
Respecto dos recursos presentados, Louzao defendeu que se trata dun «expediente sólido que fóra de aclaracións puntuais vai prosperar en ben do interese público». A concelleira considerou que esta era unha situación «previsible» e máis nunha licitación destas características, «coa súa complexidade e un importante volume económico». «Así aconteceu tamén na anterior licitación do transporte en Santiago e así acontece en procedementos similares noutras moitas cidades», apuntou.
Louzao non aventurou a demora que pode implicar esta parálise, pero indicou que Raxoi vai enviar «en breve» as alegacións aos recursos e, posteriormente, o Tacgal ten un prazo dun mes para dar resposta. «Agardamos que sexa rápido, pero non é unha cuestión que poidamos saber agora mesmo», valorou, pero en calquera caso amosouse confiada en poñer en marcha a nova licitación neste mandato.
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España