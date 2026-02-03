Santiago lidera el encarecimiento de vivienda de nueva construcción en Galicia y supera ya los 2.000 €/m2

Santiago se ha convertido en la gran protagonista del mercado de vivienda nueva en Galicia al cierre de 2025. Según el último Estudio de Vivienda Nueva en la Franja Norte elaborado por Sociedad de Tasación, la capital gallega no solo encabeza el crecimiento anual dentro de la comunidad, sino que además ha superado la simbólica barrera de los 2.000 euros por metro cuadrado, consolidándose como uno de los polos inmobiliarios más dinámicos del noroeste español.

Concretamente, el informe sitúa el precio medio de la vivienda nueva en Compostela en 2.006 €/m², tras experimentar un incremento interanual del 6,7 %, el mayor entre los municipios gallegos analizados. Esta subida coloca a la capital autonómica por delante de otros municipios de relevancia, como A Coruña, que anotó un aumento del 6,5 %, o Ames, que registró un crecimiento del 5,8 %.

Además, Santiago forma parte del reducido grupo de municipios gallegos que han alcanzado en diciembre de 2025 su máximo histórico en precios de obra nueva, junto con A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Ames. Este hito confirma una tendencia sostenida al alza que viene marcando el mercado residencial compostelano en los últimos semestres.

La carestía de la capital resulta todavía más evidente al compararla con la media autonómica. En el conjunto de Galicia, el precio medio de la vivienda nueva se situó en 1.992 €/m² al cierre de 2025, después de un crecimiento interanual del 5,8 % y un avance semestral del 3 %, según el estudio.

Evolución del precio medio de vivienda nueva en Galicia por municipios / J.CEA

Es decir, la capital no solo crece más rápido que el promedio gallego, sino que también se sitúa ligeramente por encima de precio, convirtiéndose en uno de los dos únicos municipios de la comunidad que superan los 2.000 €/m², junto con A Coruña.

Mientras la media gallega se acerca progresivamente a esa cota psicológica —«acariciando ya la barrera de los 2.000 €/m²», según el estudio—, Compostela ya la ha rebasado, actuando como uno de los motores que empujan el valor medio regional hacia máximos históricos. Así, el diferencial entre Santiago y el conjunto de Galicia también se aprecia en la intensidad de la revalorización: frente al 5,8 % de aumento regional, la capital autonómica escala hasta el 6,7 %, casi un punto porcentual más.

Este comportamiento la convierte en la ciudad que lidera la evolución porcentual del precio de la obra nueva dentro de la comunidad, en un contexto generalizado de encarecimiento del mercado gallego. No en vano, Galicia cerró 2025 con su precio medio en máximos históricos dentro de una tendencia alcista que se mantiene desde mediados de 2023.

El avance en Santiago se produce en un entorno autonómico marcado por el optimismo moderado de los profesionales del sector. El Índice de Confianza Inmobiliario de Sociedad de Tasación se situó en 59,5 puntos sobre 100 en Galicia durante el cuarto trimestre de 2025, ligeramente por encima de la media nacional.

Aunque este indicador se refiere al conjunto de la comunidad y no a municipios concretos, sirve como marco para entender el contexto en el que se mueven ciudades como Santiago: un mercado en expansión, con expectativas positivas y precios tensionados al alza. En términos interanuales, la confianza en Galicia aumentó 3,5 puntos, reforzando la idea de que la demanda sigue presionando sobre la oferta.

Otro factor clave para interpretar la evolución compostelana es el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que mide los años de sueldo íntegro necesarios para adquirir una vivienda tipo. En Galicia, este indicador se situó en 7,2 años al cierre de 2025, una cifra estable respecto a trimestres anteriores y algo inferior a la media española.

Aunque el informe no desglosa este dato por municipios, el hecho de que Santiago presente precios superiores a la media autonómica sugiere que el esfuerzo real para comprar una vivienda nueva en la capital podría situarse por encima del promedio gallego, reforzando la percepción de una ciudad cada vez más tensionada en términos residenciales.

Noticias relacionadas

El liderazgo de Santiago en precios y crecimiento no es casual. Su condición de capital administrativa, su peso universitario, la constante llegada de población vinculada al turismo cultural y religioso y la limitada disponibilidad de suelo para nuevas promociones configuran un cóctel que impulsa los valores al alza.