Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago

El personal del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña está convocado en la jornada de este miércoles a asambleas para exponerles, por parte de los representantes sindicales de la CIG, UGT y CCOO, el preacuerdo alcanzado con la patronal, que no firmó la central nacionalista por entender que «non contempla avances salariais nin laborais».

Los sindicatos celebrarán asambleas separadas y se desarrollará una votación a través de urnas colocadas en las estaciones de Santiago, Ferrol, A Coruña y Carballo, precisó a Europa Press Iván Cancela, de UGT-Transportes. En ellas, se decidirá si se desconvoca la huelga indefinida o se mantiene la propuesta inicial.

El preacuerdo no contenta a todos

El pacto, alcanzado a través de una mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais recoge una mejora salarial hasta un 3,4%, aplicable al ejercicio de 2026 y al de 2025 de manera retroactiva, así como los avances en materia de reducción de jornada, de dos días menos al año. Si hay luz verde, se tendrán también en cuenta los festivos trabajados a la hora de abonar las retribuciones, con un plus de 35 euros por día, y los trabajadores pasarán de tener uno a dos días de asuntos propios, entre otras mejoras.

La CIG, sin embargo, sostiene que la oferta económica «non permite recuperar o poder adquisitivo perdido nin mellorar os salarios». Además, rechaza que la jornada laboral quede fijada en 1.800 horas anuales, una de las «máis elevadas de todos os sectores do transporte».