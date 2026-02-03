A USC abre as súas portas a máis de 5.000 estudantes de toda Galicia
Este martes arrancou unha nova edición duns encontros que propoñen un total de 17 itinerarios no Campus de Santiago
Os Encontros na Zona USC iniciaron este martes en Santiago unha nova edición, que se estenderá ata o venres 6 de febreiro, e na que preto de 5.300 estudantes de 102 centros de ensino medio de toda Galicia poderán coñecer de primeira man a oferta docente e de servizos da institución académica.
A través dun total de 17 itinerarios, ademais da visita ás residencias universitarias Monte da Condesa e Burgo das Nacións, estudantes de Bacharelato, de cuarto de ESO ou ciclos formativos visitará as aulas, laboratorios e outros espazos dos centros nos que se imparten as titulacións da súa preferencia.
No caso do Campus de Lugo, aínda é posible reservar praza a través dun formulario en liña xa que os Encontros na Zona USC desenvolveranse os días 24 e 25 de febreiro.
Mantense a participación
Na anterior edición participaran, segundo os datos trasladados polo programa A Ponte, encargado da iniciativa, un total de 6.242 estudantes de 119 centros (5.380 estudantes de 103 centros no Campus de Santiago e 862 estudantes de 16 centros no Campus de Lugo).
