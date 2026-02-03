La Xunta sitúa en verano la entrega de 60 viviendas protegidas en Lamas de Abade y O Castiñeiriño

Nuevo plazo de entrega para las 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler que la Xunta de Galicia está desarrollando en dos edificios de Lamas de Abade y otro de O Castiñeiriño. La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, indicó este martes que las previsiones sitúan en verano el momento en que los adjudicatarios podrán disponer de los inmuebles. Se trata del segundo retraso que sufre esta promoción después de anunciarse inicialmente para finales de 2025 y, más adelante, para la primavera de 2026.

"Os prazos de construción son os que son, pero teño que dicir que as obras avanzan a bo ritmo a pesar das condicións meteorolóxicas que temos en Galicia", declaró Allegue. Antes, el jefe de obra, Jordi Castro, también indicó que están pendientes de que la lluvia dé una tregua: "Estamos a piques de rematar, estamos esperando que o clima amaine un pouco. En canto saia un raio de sol, creo que podemos xa facer entrega destas vivendas", apuntó.

Alojamientos compartidos en Xoán XXIII

Durante el acto, celebrado en uno de los inmuebles de Lamas de Abade, Allegue también anunció que esta misma mañana se adjudicó la redacción del proyecto para construir 60 alojamientos compartidos destinados a menores de 36 años en Xoán XXIII. La conselleira señalo que "contamos coa formalización do contrato neste mesmo mes de febreiro para que o proxectista empece a traballar canto antes".

El proceso se había paralizado por un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal). En septiembre se había adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Carbajo Barrios-Ameneiros, pero la disconformidad expresada ante el Tacgal por otro aspirante derivó en la exclusión de esta firma. Finalmente, se hará cargo la UTE Redondo Valladares y Rodríguez Arquitectos-Villacé y Cominges.

Cesión de parcelas

La conselleira también recordó la reciente puesta en marcha de otros proyectos para construir vivienda protegida en suelos dotacionales en Volta do Castro y Salgueiriños y reiteró la petición de la cesión de parcelas a Raxoi para nuevas promociones. "Van facer case 2 anos que estamos á espera da cesión desas parcelas", recordó, solicitando "rapidez" al Concello.

Allegue también volvió a mostrar la disposición de la Xunta a otorgar la declaración de zona de mercado residencial tensionado a Santiago si el gobierno local "cumprimenta o establecido normativa", pese a que el Ejecutivo autonómico cree que "é unha medida que non funciona" porque "en Coruña está a retirar moitas vivendas do mercado inmobiliario".