Qué hacer hoy, 4 de febrero, en Santiago: Los Lobos llegan a la Sala Capitol para poner a bailar a todos con 'La Bamba'

La banda estadounidense de rock chicano Los Lobos, famosa por su versión de La Bamba, que fue parte de la banda sonora de la película biográfica de Ritchie Valen, llega hoy a Santiago para dar un concierto en la Sala Capitol, dentro de la programación de su 90 aniversario (21.30, 37,4 euros).

Conferencia del ministro Carlos Cuerpo en la USC

ECONÓMICAS. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ofrecerá hoy (11:30 horas) una conferencia en el Aula A de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la USC. La actividad, organizada en colaboración con el Ministerio y Públika, es la primera en la programación de este segundo cuatrimestre del ciclo Aprendendo das Empresas e Institucións del Aula Profesional ECOADE. Justo antes de la conferencia, el ministro de Economía tiene previsto reunirse con varios integrantes del Foro Económico de Galicia.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Marta Fernández - Europa Press

Cine para analizar la era Trump

O PICHEL. El Cineclube de Compostela inaugura hoy un nuevo ciclo que, bajo el título de O Imperio contraataca II, agrupará películas que permitan analizar desde otras épocas la realidad de Estados Unidos en la era Trump. En esta primera sesión se proyectará Gabriel sobre la Casa Blanca, un film dirigido en 1933 por Gregory La Cava. La proyección tendrá lugar en el CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir de las 21:30 horas.

La Cidade da Cultura explora los límites de lo físico y lo virtual

INAUGURACIÓN. La exposición Mundo expandido. Entre lo físico y lo virtual se inaugura hoy en el Gaiás. La muestra, un proyecto de la Fundación Telefónica, explora los límites de la realidad física y de la simulación digital y ahonda en los efectos de la explosión de los mundos virtuales en nuestras vidas. Son 80 piezas entre las que se encuentran desde objetos históricos de los siglos XVIII y XIX, a instalaciones inmersivas, videojuegos, aplicaciones de realidad aumentada y reflexiones sobre el metaverso.

Mesa redonda sobre paz y desarrollo

La ONG Manos Unidas organiza esta tarde en Santiago una mesa redonda sobre paz y desarrollo. Contará con la participación de Sergio Martínez (representante de Fucai, el socio local de Manos Unidas en Colombia) y también del profesor de la USC German Vargas. La charla comenzará a las 18.30 horas en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19).

Exposición sobre Borges en Filoloxía

Como parte de las actividades del 50 aniversario de la Facultade de Filoloxía, a las 12.00 horas, en el auditorio del centro se inaugura la exposición Reencontro con Borges. Corenta anos sen/con Jorge Luis Borges. La muestra incluye piezas del museo del escritor, como primeras ediciones de sus libros, filmaciones, conferencias, carteles de cine o dibujos y pinturas originales que ilustraron sus trabajos.

Transformación energética en el CCG

Los Encontros Temáticos Transverais co Patrimonio Cultural del Consello da Cultura abordarán la transformación energética con Joán Evans Pin de Montescola; Rosa Regueiro Ferreira, economista de la USC; Rafael Saco Fernández, del Barbanza Ecosocial, y Xabier Simón Fernández, economista de la UVigo.