Arranca el Entroido en los centros socioculturales de Santiago con decenas de talleres gratuitos para todos los públicos

La red de centros socioculturales de Santiago pone en marcha una amplia programación especial de Entroido, con decenas de talleres gratuitos dirigidos a todas las edades. El objetivo de estas actividades es dinamizar la celebración del carnaval desde los barrios, fomentar la comunidad en torno a la fiesta y contribuir a la preparación de las comparsas que participarán en el tradicional desfile del martes de carnaval.

Entre las propuestas destacan talleres de decoración de carnaval, máscaras venecianas, sombreros de generales, pintacaras o la confección de tocados para el Entierro de la Sardina. Estas actividades no requieren inscripción previa y son completamente gratuitas.

Por su parte, los talleres de elaboración de petiscos de Entroido también serán gratuitos, pero sí requieren inscripción previa en el centro sociocultural correspondiente. Se celebrarán una docena de sesiones distribuidas por distintos centros, tanto para público infantil como adulto.

Apoyo a las comparsas de barrio

Los centros socioculturales prestarán apoyo a las comparsas de barrio que se preparan para el desfile de Carnaval mediante talleres de elaboración de complementos y maquillaje. Estas actividades se desarrollarán en los CSC de Fontiñas, Ensanche, Pontepedriña, Vite y Maruxa y Coralia de la ciudad histórica.

Fiesta familiar y seráns de Entroido

Uno de los eventos centrales será la fiesta familiar de Entroido, que se celebrará en la Casa das Máquinas el 16 de febrero, de 16:00 a 22:00 horas. El encuentro contará con espectáculos de magia y marionetas, talleres para niños a partir de 6 años, juegos tradicionales, degustación de productos típicos y un baile de Entroido con música tradicional y DJ.

Además, los centros socioculturales colaborarán con cuatro 'seráns' de Entroido que tendrán lugar el 7 de febrero en Figueiras, el 14 en Vidán, el 21 en A Gracia y el 28 en Grixoa.

Información e inscripción

Todos los talleres incluidos en la programación son gratuitos. En el caso de los talleres de elaboración de petiscos, será necesario inscribirse previamente en el centro de referencia. Para los demás talleres no se requiere inscripción, y las plazas se cubrirán por orden de llegada. En los CSC de Nemenzo, Eixo-Bornais, Santa Cristina de Fecha, Cardenal Quiroga, Cesar y San Xulián de Carballal, sí será necesario reservar plaza.