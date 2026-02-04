Arrancan los estudios previos para restaurar la fuente de Praterías

La fuente de los caballos en la Praza das Praterías está ya rodeada de andamios. El Consorcio de Santiago ha iniciado ya el estudio previo necesario para su restauración. Estos días personal especializado ha empezado a analizar las patologías de la fuente «para conocer con mayor precisión las características de los materiales y su estado de conservación», explicó ayer la entidad.

Estos estudios dan continuidad a los trabajos ya realizados para tratar de acondicionar uno de los monumentos más icónicos de Santiago. El Consorcio ya ha acometido el levantamiento tridimensional, fotogramétrico y de escáner láser del conjunto y un modelo en 3D. «La información recopilada en estos análisis resultará fundamental para definir con rigor las actuaciones necesarias», indica el Consorcio. La idea es que todo el material recogido permitirá conocer los materiales pétreos, los depósitos y alteraciones existentes, así como otros elementos relevantes para la correcta diagnosis del conjunto.

Una vez terminado este estudio previo se procederá a la redacción del proyecto de limpieza, restauración y conservación de la fuente de los caballos con pleno conocimiento de su estado actual. La intervención será «integral, respetuosa con los valores históricos y patrimoniales del monumento».

Reparación

«Actualmente la superficie de sus elementos y esculturas está muy sucia, y algunos están muy desgastados», indicaban en abril de 2025 a EL CORREO GALLEGO desde el Consorcio. Pero no solo la piedra ha sufrido daños. «El sistema de cañerías de agua se ha ido deteriorando y cegando en algunos puntos», precisan los técnicos del ente. La intención es acometer «una limpieza y consolidación de sus elementos y esculturas» y tratar de recuperar en la medida de lo posible el sistema de la fontanería con «materiales y técnicas compatibles». En este monumento, también se establecerá un plan de mantenimiento.