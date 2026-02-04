El canónigo Víctor Suárez Gondar será el pregonero de la Semana Santa de Santiago 2026
Será el 21 de marzo en la iglesia de San Domingos de Bonaval
El canónigo de la Catedral de Santiago Víctor Suárez Gondar será el pregonero de la Semana Santa compostelana 2026. El pregón tendrá lugar el próximo 21 de marzo, a las 17.30 horas, en la iglesia de San Domingos de Bonaval. El eclesiástico es también juez del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis y párroco de San Fructuoso, Santa María de Grixoa y Santa María de Chaián. Cofrade Honorario de la Cofradía de la Humildad, su figura destaca por una profunda vinculación con la religiosidad popular y un sólido conocimiento de la tradición cofrade, cualidades que, según la Junta de Cofradías, convertirán su pregón en un testimonio espiritual de especial relevancia para la apertura de la Semana Santa.
El acto contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León, cuya participación aportará la solemnidad y el rigor propios de una cita tan señalada en el calendario cofrade.
Con este anuncio, la Junta de Cofradías avanza en los preparativos de la Pascua e invita a todas las hermandades, cofrades y fieles a participar en este acto, que supone el inicio oficial de la Semana Santa de Santiago de Compostela 2026.
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago