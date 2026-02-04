El canónigo Víctor Suárez Gondar será el pregonero de la Semana Santa de Santiago 2026

El canónigo de la Catedral de Santiago Víctor Suárez Gondar será el pregonero de la Semana Santa compostelana 2026. El pregón tendrá lugar el próximo 21 de marzo, a las 17.30 horas, en la iglesia de San Domingos de Bonaval. El eclesiástico es también juez del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis y párroco de San Fructuoso, Santa María de Grixoa y Santa María de Chaián. Cofrade Honorario de la Cofradía de la Humildad, su figura destaca por una profunda vinculación con la religiosidad popular y un sólido conocimiento de la tradición cofrade, cualidades que, según la Junta de Cofradías, convertirán su pregón en un testimonio espiritual de especial relevancia para la apertura de la Semana Santa.

El acto contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León, cuya participación aportará la solemnidad y el rigor propios de una cita tan señalada en el calendario cofrade.

Noticias relacionadas

Con este anuncio, la Junta de Cofradías avanza en los preparativos de la Pascua e invita a todas las hermandades, cofrades y fieles a participar en este acto, que supone el inicio oficial de la Semana Santa de Santiago de Compostela 2026.