Esta es la ciudad donde más ha llovido en enero en Galicia (y no es Santiago)

Si por algo se conoce a Santiago es por su fama de ser la ciudad en la que más llueve en Galicia. Pero, aunque parezca imposible tras tantos días de lluvia, este pasado enero no ha sido la región más mojada de la comunidad gallega.

Según el resumen de la evolución de las precipitaciones elaborado por la AEMET a finales de enero, no solo una ciudad gallega se ha posicionado por encima de Santiago, sino dos.

Resumen de la evolución de las precipitaciones en España / AEMET

La ciudad más lluviosa de España

Así, entre las precipitaciones acumuladas en observatorio principales, Vigo se ha alzado con el primer puesto con 197 mm en Peinador, seguida de Ceuta, con 184 mm y de Pontevedra, con 177 mm.

Noticias relacionadas

Tras este top 3 se encuentra por fin Compostela, con 173 mm registrados en Lavacolla. Lugo ocupa el quinto puesto con 113 mm, seguida de Jaén, con 111 mm.