Una discusión de pareja destapa un alijo de droga en una vivienda de Santiago que "no presenta indicios de narcopiso"

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acudieron el pasado fin de semana a un piso de la calle A Rosa, en Santiago, tras recibirse una llamada alertando de una fuerte discusión de pareja en el interior de la vivienda. Al acceder al domicilio, los agentes intervinieron 140 gramos de cocaína y 8.000 euros en efectivo que se encontraban en el bolso de una joven estudiante, mientras que el hombre que la acompañaba logró huir y continúa en paradero desconocido.

Según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, durante la inspección del inmueble no se localizaron básculas de precisión, envoltorios, bolsas, papelinas ni ningún otro tipo de instrumental habitualmente empleado para la manipulación o distribución de droga. Con esto, indican que en el piso tampoco se encontraron otros elementos que permitan, por ahora, confirmar que se tratase de un narcopiso, más allá de la sustancia y el dinero intervenidos.

La joven fue trasladada a dependencias policiales, donde se acogió a su derecho a no declarar. Posteriormente, ya en sede judicial, sí prestó declaración ante el juez y explicó su versión de los hechos, en la que sostuvo que desconocía el contenido del bolso que llevaba consigo en el momento de la intervención.

Tras comparecer en el juzgado, quedó en libertad sin la imposición de medidas cautelares, mientras la investigación continúa abierta para localizar al varón que huyó del inmueble y esclarecer la procedencia de la droga y del dinero intervenidos.